Adrian Petre își motivează colegii înainte de startul Euro U21: „Succesul aduce transferuri”

Atacantul Adrian Petre, prezent în lotul României U21 pentru Campionatul European din Ungaria, a vorbit despre șansele tricolorilor la competiția în cadrul căreia au făcut senzație în 2019.

Fostul vârf al celor de la FCSB susține că generația antrenată de Adi Mutu poate repeta performanțele reușite de tineretul lui Mirel Rădoi, iar că un parcurs de succes ar aduce cu sine și transferuri în străinătate pentru tinerii români.

Și Mihai Eșanu, portarul lui Dinamo, este dornic să impresioneze în tricoul naționalei și a dezvăluit că nu mai este afectat de rezultatele slabe înregistrate cu alb-roșiii, din momentul în care a ajuns în cantonamentul de la Buftea.

Adrian Petre își motivează colegii înainte de startul Euro U21: „Ați văzut câți s-au transferat în 2019!”

Membru al lotului de tineret și în 2019, când tricolorii mici au reușit să ajungă până în semifinalele Campionatului European din Italia, acolo de unde erau eliminați de naționala Germaniei, Adrian Petre a vorbit despre prezentul echipei naționale U21.

Atacantul celor de la UTA Arad crede că românii vor fi dezavantajați de lipsa fanilor din tribune, mai ales că meciurile se joacă în Ungaria, iar suporterii tricolorilor ar fi putut călători fără probleme pentru a susține echipa.

Fostul atacant al FCSB-ului a vorbit și despre plecarea din tabăra liderului Ligii 1 și a subliniat că un traseu bun la Euro ar putea reprezenta o portiță deschisă pentru tinerii români, la fel cum s-a întâmplat și în urmă cu doi ani.

„E o atmosferă diferită față de ce a fost doi ani. Atunci ne-au ajutat foarte mult suporterii, ne-au dat putere. Acum va trebui să abordăm diferit meciurile, dar cred că suntem pregătiți. Lipsa fanilor e un minus pentru noi, dar acest aspect trebuie să ne motiveze și mai mult.

Probabil că ar fi putut veni multă lume din România, meciurile jucându-se atât de aproape. Dar important e să câștige echipa, ca să facem fericiți oamenii de acasă. Cu Mirel Rădoi am lucrat mai mult, îl cunosc mai bine. Cu Adi Mutu colaborez de trei zile, de când sunt la echipă. Trecutul lor, ca fotbaliști, ne încarcă cu responsabilitate.

Nu e presiune, e doar responsabilitate. Nici nu m-am uitat la loturile altor echipe. Sunt fotbaliști foarte buni și va conta doar cum ne vom prezenta noi pe teren. Acum doi ani am ajuns în semifinale și ați văzut câți s-au transferat. Trebuie să câștigăm fiecare meci pentru a atrage atenția.

O să las în trecut ce s-a întâmplat la FCSB. Mă încarc cu energie pozitivă și cu motivație, pentru a mă ridica din nou. Nu așteptăm încurajare sau motivare de la echipa mare, au și ei probleme lor, dar ne-ar prinde bine un mesaj de la ei”, a spus Petre într-o conferința de presă publicată de FRF.

Mihai Eșanu se concentrează doar pe Euro: „Apoi, o iau pas cu pas”

Unul dintre cei mai talentați portari din România, Mihai Eșanu, a ajuns la 19 ani să fie titular la Dinamo și convocat la lotul lui Adi Mutu. Goalkeeperul susține că are ambiția de a demonstra că își merită locul printre tricolori.

Totodată, Eșanu a mărturisit că nu este afectat de ce se întâmplă la Dinamo, echipă care a pierdut cu 0-1 meciul jucat pe terenul Politehnicii Iași în ultima etapă.

„Este o mândrie să îmbraci acest tricou și îmi doresc să nu fie singura convocare, să am de ce să mai vin. Pentru mine, lucrurile s-au întâmplat destul de repede, dar nu pot decât să mă bucur pentru acest lucru. Acum doi ani am văzut la televizor Euro 2019, mă bucur că acum pot fi alături de cei de la lot.

Ne dorim să facem o figură frumoasă. Nu m-am gândit la ce va fi după Euro. O să o iau pas cu pas la antrenamente, meciuri și vom vedea ce va urma. Nu mă afectează ce a fost la Dinamo, am reușit să trec peste. Mi-aș fi dorit să vin la națională după un rezultat bun, dar am reușit să trec peste când am ajuns la Buftea”, a spus și Eșanu.