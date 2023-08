Adriana Bahmuțeanu, transformată total de soțul ei, George! Dezvăluiri picante

În ciuda controverselor apărute în presă, Adriana Bahmuțeanu se declară o femeie de casă, căreia îi place să gătească și să pună murături. Se consideră de ‘modă veche’, îi place să facă ordine în caminul conjugal și mărturisește că nu face excese de niciun fel.

Adriana Bahmuțeanu, despre viața de soție alături de George Restivan

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, celebra jurnalistă Adriana Bahmuțeanu își aduce aminte nebuniile pe care le făcea în copilărie. A plecat singură, de la Suceava la București la la 15 ani a sărit de la etajul 3, ca să meargă la Revoluție.

Aflăm, de asemenea, cum soțul ei a cerut-o de soție în ziua în care a cunoscut-o și cum s-au distrat copiii lor în vacanța din America. Adriana Bahmuțeanu recunoaște că este o femeie de casă și adoră să îi gătească partenerului de viață.

Adriana Bahmuțeanu, vacanță în America

dintr-un concediu petrecut în America, alături de soțul ei și de copiii lor. O aventură frumoasă dar foarte obositoare, așa cum declară cunoscuta jurnalistă.

“În SUA a fost frumos dar și obositor, am călătorit foarte mult, pentru băieți a fost distracție. Pentru noi a fost obositor că a trebuit să-i împrietenim pe toți trei, dar în cele din urmă s-au împrietenit. Băieții mei se înțeleg bine și cu George și cu mama lui, Vicky”, ne spune Adriana Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu dezvăluie cum a fost și cum l-a întâlnit. “Îmi aduc aminte că a venit să îmi aducă un pachet de la Carmen Harra. Eu nu aveam chef să mă duc să mă văd cu el dar a insistat Emanuel Baran, că domnul George vrea să mă cunoască. Să mă duc măcar 40 de minute, îmi da pachetul, beau un suc și plec.

Mă gândeam că domnul George e vreun boșorog. Și când l-am văzut… (râde). Era și glumeț. Mi-a făcut un prânz ca la Americani, că era ziua mea, într-un club. Și m-a cerut de soție din seara aia. Eu mă uităm la el așa și i-am zis că nu mai țin în România vrăjelile astea vechi, să o lase mai moale. Dar el tot insista.

A doua zi a plecat la Arad. Și apoi s-a întors. Toată vara trecută a stat numai pe avioane și pe curse, până ne-am stabilizat”, declară Adriana Bahmuțeanu, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Eu sunt femeie de casă”

“Eu sunt femeie de casă, îmi place să gătesc și să am curat în casă. Coșmarul meu este călcatul, dar, de nevoie, calc. Am călcat în vacanță asta de mi-au sărit capacele, că nu aveam suficiente schimburi la copii. Îmi place să decorez, să mențin o atmosfera frumoasă și îngrijită în casă.

Lui George îi place cum gătesc deci nu am reclamații. Pun murături, fac borș în casă, deci sunt mai de modă veche. Gătesc ciorbe, tocăniță, deci e ok. Acum, în frigider am mâncare de cartofi și ciorbă de zarzavat acrita cu corcodușe, că nu am avut borș”, mărturisește Adriana Bahmuțeanu.

“Nu fac niciun fel de excese”

Celebra jurnalistă mărturisește că a avut probleme serioase, de-a lungul timpului. Asta și datorită firii ei directe, faptului că mereu a spus lucrurilor pe nume. Unii poate o consideră excentrică, dar ea mărturisește că nu e singurul caz de acest gen.

“La mine e simplu, ce e în gușă e și în căpușă, asta ca să nu mă încurc. Îmi place să spun lucrurilor pe nume, și dacă nu îmi convine ceva să spun inclusiv asta. De cele mai multe ori în viață mi-a folosit.

Nu fac niciun fel de excese nici alimentare, nici bahice, nici de natură comportamentală. Nu am adicții și nu fac cheltuieli exagerate”, mai spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Adriana Bahmuțeanu.

“Am sărit balconul de la etajul 3, că mă încuiase mama în casă”

Un copil care nu stătea niciodată locului, Adriana Bahmuțeanu le-a scos peri albi părinților. Mai mult fata mamei, celebra jurnalistă își aduce aminte cum a fugit, la 10 ani, de la bunica din Suceava. De asemenea cum a sărit de la etajul 3, prin balcon, să ajungă la Revoluție.

“În copilărie am fost foarte zgubilitică, facem numai drăcii. Eram șefa de clan de la bloc, capul răutăților, băteam băieții, le-am scos peri albi părinților. Mă căutau prin parcuri că fugeam la plimbare. Odată, pe la 10 ani, m-am certat cu bunica mea. Mă pusese, în vacantă, să fac curat în grajd la animale și nu mă lăsa seară pe uliță cu toți copii.

Eram la Suceava și am fugit la Bucureșți. Am luat o căruță care m-a dus în gară la Fălticeni, de unde am luat un personal până la Suceava. De acolo un alt tren până la București și, de la gară, 2 autobuze până acasă. Mama a albit atunci.

Iar la Revoluție am sărit balconul, aveam 15 ani jumate și am plecat să văd ce se întâmplă, cu vecina mea. Ne-am întors pe la 6 dimineața cu ziarul Libertatea. Se trăgea pe străzi, erau împușcături, dar nouă nu ne-a păsat prea mult. Am sărit balconul de la etajul 3, că mă încuiase mama în casă”, își amintește Adriana Bahmuțeanu.

“Soțul meu este mai mai profund decât mine”

Celebra jurnalistă mărturisește că nu i s-a urcat niciodată celebritatea la cap. Cel mult a fost mândră de ea, având în vedere câte lucruri a realizat. Recunoaște că, de-ar fi s-o ia de la capăt, clar nu ar 0 ai fi atât de tolerantă în relații. Aflăm cât de bine se înțelege cu soțul ei și care a fost cel mai scump cadou pe care și l-a făcut.

“Soțul meu este mai calm și mai profund decât mine. Eu sunt temperamental mai vulcanică, el ascultă și apoi stinge focul. Dacă eram la fel ca și temperament nu ne-am fi înțeles, dar așa merge căruța. Nu avem conflicte și nu ne-am certat, dar avem idei diferite și argumentat până găsim soluția cea mai bună

Nu știu dacă neapărat mi-am făcut cadouri scumpe. Eu nu m-am îmbrăcat excentric și de la branduri de lux nici când eram măritată cu un milionar. Am avut și eu o geantă de firmă dar mai mult mi-a plăcut să mă îmbrac de la designerii români.

Imaginează-ți că mergeam la întâlniri, petreceri, și veneau toate doamnele cu Vuittoane, iar eu cu o geantă cu un design ciudat, de la un designer român. Atunci când voi avea bani suficienți îmi voi relua acest obicei de a cumpăra haine și genți de la designerii români. Îi iubesc”, declară Adriana Bahmuțeanu, în exclusivitate pentru FANATIK.