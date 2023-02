Adriana Trandafir, dezvăluiri emoționante. Actrița a aflat abia la 60 de ani că este înfiată: „Am început să plâng”

Adriana Trandafir a dezvăluit cum a aflat că cea pe care a numit-o „mamă” toată viața, nu este, de fapt, femeia care a adus-o pe lume. Actrița a descoperit abia la maturitate că este înfiată și că are mai mulți frați.

Cum a aflat Adriana Trandafir că este înfiată

Adriana Trandafir este una dintre cele mai cunoscute și iubite actrițe din România, însă vedeta . Și-a pierdut fiul după divorțul de tatăl acestuia, a fost la un pas de moarte și chiar s-a gândit să se sinucidă.

În plus, în urmă cu aproximativ 6 ani, la vârsta de 60 de ani, Adriana Trandafir a aflat că a trăit toată viața o minciună și că femeia care a crescut-o și , nu este, în realitate, mama sa biologică.

Astfel, la un moment dat, Adriana Trandafir a primit un telefon neașteptat de la fratele său, care i-a explicat că este, de fapt, fiica surorii mamei sale adoptive, Florica, și i-a explicat că el nu este singura ei rudă.

„Mişu, fratele cel mare, m-a sunat: ‘Sunteţi doamna Adriana, artista de la Bucureşti? Surioară, eu sunt Mişu, fratele tău. Am vrut să te chem la Surprize, surprize’. Atunci mă pregăteam să ies în oraş cu ai mei şi am început să plâng, să îl întreb ce face.

Niciodată nu mi-a încolţit îndoiala în mine că ar fi cineva care vrea să profite. Mi-a zis: ‘Surioară dragă, dacă ştiam, îţi aduceam o căruţă cu mere’. Suntem doi băieţi şi două fete – fratele mai mare, eu, şi încă doi mai mici, un băiat şi o fată.

Măicuţa noastră a plecat spunându-ne că suntem fraţi. Este bine să ştii că nu eşti singur pe lume”, a declarat Adriana Trandafir într-un interviu acordat pentru

Adriana Trandafir, dezvăluiri despre copilăria la țară

Adriana Trandafir s-a născut în comuna Morteni, raionul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, însă a copilărit în Argeș, în Bascov. Astfel, ea a învățat de mică ce înseamnă viața la țara, părinții adoptivi încercând din răsputeri să o responsabilizeze pentru când va ajunge la maturitate.

„Îmi dau seama ce fericită eram când eram nefericită. Copilăria mea a fost, din fericire, pe pământ. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru darul de a copilări la ţară, chiar dacă am fost complexată toată viaţa că sunt de acolo.

De fapt, pentru mine, copilăria a fost doctoratul meu pentru viaţă. Acolo am aprofundat şi am învăţat totul despre viaţă – faptul că şi moartea face parte din viaţă, că şi o furnică ştie să ţipe, că şi o plantă, dacă o striveşti sau o rupi, este ca şi cum ai omorî un om, ştiam ce înseamnă fericirea, un răsărit, un apus, Sărbătoarea de Paşte cu adevărat şi toate sărbătorile, ce e Dumnezeu”, a povestit Adriana Trandafir.

Mai mult, chiar dacă uneori primea bătaie de la părinții săi pentru citea, aceștia dorindu-și ca ea să ajungă bibliotecară în sat, le este recunoscătoare acestora pentru tot ceea ce au învățat-o.

„Am învăţat de la mama mea care este ştiinţa punerii rufelor la uscat pe sârmă şi multe altele. Toate lucrurile pe care le-am învăţat în copilărie le urmez şi acum. Mă băteau ca să nu mai citesc noaptea pe sub plapumă… Îmi amintesc că am citit Jocul cu mărgele de sticlă săpând porumbii şi am mâncat bătaie că m-au prins citind şi nu făceam treaba”, a continuat actrița.