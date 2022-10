Adunarea Generală a ONU, rezoluție de condamnare a anexărilor Rusiei din Ucraina. Ce țări s-au opus demersului

Pe ordinea de zi a Adunării Generale a ONU de miercuri, 12 octombrie, s-a aflat acțiunea prin care Vladimir Putin a anexat patru teritorii din Ucraina.

Cele 193 de state membre ONU s-au reunit în regim de urgenţă pentru a-și exprima votul pe o rezoluţie de .

Documentul a fost adoptat cu 143 de voturi ”pentru”. Doar 5 țări au fost ”contra” deciziei de a condamna regimul lui Putin. E vorba, evident, de Rusia, Belarus, Siria, Coreea de Nord şi Nicaragua.

Alte 35 de state s-au abținut. Printre ele China, India, Pakistan, Cuba, Algeria, Bolivia şi Africa de Sud.

Deși votul de miercuri are mai degrabă un caracter simbolic, a fost cel mai covârșitor împotriva Rusiei de la începutul invaziei sale în Ucraina.

În urmă cu o săptămână, într-o fastuoasă ceremonie de la Kremlin, președintele Vladimir Putin a semnat documente prin care regiunile din estul și sud-estul Ucrainei, Lugansk, Donețk, Zaporojie și Herson sunt anexate de Rusia.

Imediat după votul de la Organizația Națiunilor Unite (ONU), de la Kiev a venit o primă reacție.

Volodimir Zelenski spune că este ”recunoscător celor 143 de state care au susţinut rezoluţia istorică a ONU”.

El a mai scris, pe Twitter, că ”Lumea şi-a spus cuvântul – încercarea (Rusiei) de anexare este fără valoare şi nu va fi niciodată recunoscută de naţiunile libere”.

