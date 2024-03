Afacerea cu care au dat lovitura doi români întorși din Anglia. Din ce fac bani acum în Vaslui: “Producția crește an de an”

Afacerea cu care au dat lovitura doi români întorși din Anglia. În prezent, aceștia s-au stabilit în județul Vaslui, iar business-ul în care au investit le aduce sume importante de bani.

Afacerea profitabilă a doi români reveniți din Anglia. Locuiesc în Vaslui și fac bani importanți cu business-ul lor

După mulți ani petrecuți peste hotare, . În acest caz se află și un cuplu din zona Moldovei.

Iulian și Monica, soț și soție, au petrecut mai bine de un deceniu la muncă în Anglia. Reveniți acasă, aceștia au deschis o fermă de succes, după ce au investit o sumă destul de mare: 35.000 de euro. Le place ceea ce fac, au profituri importante și acum muncesc din greu pentru a-şi extinde afacerea.

Afacerea lor este una în zona legumiculturii. A fost pusă pe picioare în februarie 2023. În acest an, familia din estul țării a ridicat un al doilea solar. Au început deja să planteze.

Familia Hazazub este extrem de ambițioasă. agricolă pentru anul următor, în 2025. Mai exact, vor să mai adauge un solar, cel de al treilea, pentru a atinge 1.500 m de producție.

”Este al doilea an de când, de la începutul primăverii am început munca. Sezonul pentru noi abia acum începe, până acum am pregătit terenul, am lucrat la al doilea solar. Primul, ridicat anul trecut, are 500 de mp (50 lungime si 10 m lățime) iar cel de al doilea, ridicat în acest an, are 300 mp (50 m lungime si 6 m lățime). În total avem 800 de mp de solar”, spune Iulian, conform .

În acest an, micii întreprinzători din Vaslui se axează în principal pe legume. Este mult de muncă, însă producția, care crește de la an la an, le aduce venituri importante.

”Anul acesta plantăm roșii, castraveți, ardei kapia, ardei gogoșar, vinete şi ardei iute pentru dulceață! Asta fiind doar în cele două solarii. În câmp, în cele 40 de arii, vom planta usturoi, ceapă şi cartofi.

Trebuie să știți că așa merge agricultura, din an în an mai bine, pentru că trebuie să investești, să muncești, dar sincer se merită! Producția crește an de an, ca și venitul”, a mai spus bărbatul.

Familia din Vaslui, planuri de extindere. Următorul domeniu: pomicultura

Legumicultura nu este singurul domeniu în care familia Hazazub dorește să investească. Cuplul are o pasiune și pentru pomicultură. Iulian și Monica au plantat deja câțiva pomi fructiferi.

”Am făcut ceva ca o livăduță, cu cireși, vișini, meri, pruni, caiși. Cam asta am plantat acolo în acest an! Ne-am informat când am plecat anul trecut din Anglia si despre un proiect de dezvoltare a tânărului fermier, dar cerințele sunt mari.

Ne trebuie teren mai mult, pe care noi nu-l avem. Revenind acasă, sotul a făcut si un curs de pomicultură, ceea ce a întărit cunoștințele cât de cât în domeniu si astfel ne-am permis să facem si o livadă mică deocamdată”, a spus Monica Hazazup, pentru presa locală.