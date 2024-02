Afacerea cu care a dat lovitura un român întors din Germania. Din ce face bani: “Lucram de la 6 la 8 seara, sâmbăta, duminica”

Fermierul român, pe numele său Alex, a lucrat mulți ani în agricultura din Danemarca și Germania, însă s-a săturat de viața grea și de salariul prost. Astfel, s-a întors în țară și și-a deschis propria afacere, într-un domeniu ignorat de unii: o fermă bazată pe creșterea și vânzarea de struți.

Afacerea cu care a dat lovitura un român întors din Germania

Potrivit , bărbatul a lucrat patru luni în Danemarca la o fermă de porci, după care s-a dus în Germania, unde a lucrat la o fermă de vaci. Salariul era mic iar programul de muncă era extenuant, după cum mărturisește român. Fără să stea pe gânduri, acesta s-a întors în România unde a devenit afacerist.

”Lucram zi-lumină și salariul nu era pe măsură. Lucram de la 6 la 8 seara, sâmbăta, duminica. Salariul de 1.000 de euro era foarte puțin și mi-am promis mie să revin acasă, în țara noastră”, a subliniat Alex. Pentru afacerea sa a accesat fonduri europene și și-a cumpărat utilaje, fiind inițial producător de cereale.

pentru a avea o viață decentă, astfel că s-a reorientat spre creșterea și vânzarea de struți. A avut-o alături tot timpul pe iubita sa, Cristina, astfel că cei doi au reușit să treacă peste obstacole și să facă un profit frumușel din această afacere inedită.

”Până în acel moment nu mai văzusem struți. Îmi sunt foarte dragi, la început n-a fost ușor, nu puteam să-i atingem, dar treptat s-au acomodat”, povestește bărbatul. Trebuie menționat că cei 21 de struți de la fermă nu sunt crescuți pentru carne sau ouă, pentru că afacerea se bazează pe vânzarea puilor către alte ferme.

Fermele de struți, o afacere care prinde contur în România

În România tot mai mulți fermieri încep să crească struți, cum ar fi și cazul familiei Dodoc, din Șeica Mare, Sibiu. Aici, Nicolae, alături de soția Delia și băieții Rareș și Marius au amenajat o fermă de struți, care în scurt timp a devenit cunoscută în zonă. Amuzant, bărbatul recunoaște că nu s-a gândit niciodată că va crește struți.

. Ideea a venit cumva pe moment, nu ne-am gândit dinainte. Eram într-o duminică, mă uitam la emisiunea Viața satului și am văzut că au prezentat un reportaj cu struți. Când a venit soția de la biserică, i-am zis gata, o să ne cumpărăm și noi niște pui de struți. La început a fost mai în glumă, dar până la urmă am cumpărat”, a povestit Nicolae Dodoc pentru Turnul Sfatului.

Fără să stea pe gânduri, Nicolae Dodoc a cumpărat mai multe perechi de struți, iar acum afacerea merge ca pe roate. ”Am cumpărat două serii de pui în doi ani. Prima dată, am cumpărat șapte pui din județul Argeș de la domnul George Gosav care are o fermă mai mare și este mai experimentat în creșterea struților.

A doua serie, cea de anul trecut, am cumpărat-o de la o fermă din Sângeorgiu de Mureș. Prima dată am cumpărat șapte pui, iar a doua oară, anul trecut, am luat zece, iar din fiecare serie, din păcate, câte unul a murit”, a explicat bărbatul. Nu este o investiție mică, pentru că un pui de struț costă 100 de euro.

”Ca investiție, un pui la 30 de zile noi l-am cumpărat cu 100 de euro, în cazul primilor zece. Ceilalți șapte i-am cumpărat la două luni de zile, am dat 150 de euro. Pentru amenajarea țarcurilor, am comandat rigle de scândură, deci să zicem cu gardurile, cu adăpostul, ne-a costat în jur de 3.000 – 4.000 de euro”, explică fermierul.