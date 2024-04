Afacerea cu care au dat lovitura doi români întorși din Germania. Din ce fac bani: “Să ușureze viața omului care nu are timp”

După mai mulți ani petrecuți departe de casă, în Germania, doi tineri români, Robert și Mădălina, au revenit acasă și au pus pe picioare afacerea care le aduce satisfacție și bani.

Afacerea cu care au dat lovitura Robert și Mădălina, doi români întorși din Germania

Cei doi conaționali s-au cunoscut în Germania, în perioada pandemiei. Au încercat o perioadă să își facă un rost în această țară, însă nu s-au acomodat și au decis să revină acasă.

”Am lucrat doi ani în București după care am decis să plec în Germania, la vârsta de 20 de ani. Acolo se aflau și părinții mei și am locuit alături de ei aproape 3 ani.

Iubita mea fiind venită în Germania în vacanță, am decis amândoi ca ea să rămână în acestă țară și să își continue studiile online (în timpul pandemiei) în marketing, în cadrul Academia de Studii Economice din București, ulterior absolvind și luându-și diploma de licență”, spune Robert, pentru .

În Germania, tânărul a lucrat la o companie de montat și demontat schelă. A simțit că jobul nu este pentru el și voia neapărat să facă altceva. Spune că de mic și-a dorit să fie antreprenor și să fie pe cont propriu.

Mădălina, iubita lui Robert, avea ”o afinitate, chiar o obsesie” pentru curățenie, astfel că . ”Am vândut mașina pe care eu o dețineam pentru a pune bazele firmei de curățenie. A fost un drum lung și anevoios până a ne decide în ce să investim banii”, mărturisește Robert.

În 2022 s-a născut ”Celestial”, firma românilor

După o analiză amănunțită, . În urmă cu doi ani au dat drumul business-ului. E vorba de ”Celestial”, o firmă de curățenie cu un nume inspirat din spaniolă, însemnând ”ceresc”. În mai puțin de doi ani, ”Celestial” s-a dezvoltat rapid. Firma are mulți clienți mulțumiți în Târgu Jiu.

”Ideea firmei de curățenie a fost a ei deoarece și-a dorit să împărtășească această iubire față de curățenie și cu alte persoane. A vrut ca serviciile de curățenie să ușureze viața unui om, a omului care nu are timp, e obosit sau căruia nu îi place să facă această activitate”, spune Robert.

Cei doi tineri au și un sfat pentru cei care sunt plecați în străinătate și vor să se întoarcă acasă. ”Să lupte pentru idealurile lor, pentru că orice este posibil atunci când urmezi pasiunea și crezi în visurile tale”.

”Avem 24 de ani și noi nu ne-am mai întoarce în Germania. Aici, acasă, am reușit să realizăm ce ne-am propus. Să fim proprii noștri șefi, să dezvoltăm o idee, un concept, să oferim servicii de calitate, să ne atingem obiectivul principal, acesta fiind de a ne satisface clienții. Nu ne-am mai întoarce în Germania pentru ca în niciun loc nu este mai bine ca acasă”, spun Robert și Mădălina.