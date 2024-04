Afacerea pe care au gândit-o doi români, după ce s-au întors din Anglia. Animalele lor au parte de masaj și muzică clasică

Ai renunța la viața de peste hotare pentru a reveni în țară și a crește animale de pe urma cărora să faci bani? Dacă ești încă în dubii, iată un exemplu în acest sens, care îți poate fi o sursă de inspirație despre cum să te dezvolți pe viitor.

Afacerea prosperă cu animale pe care au dezvoltat-o doi soți români, renunțând la viața din Anglia

Andrei și Oana Andreea Nicola sunt unii dintre românii care au abandonat traiul din străinătate, mai exact Anglia, Ei demonstrează că și la noi în țară se pot face bani la fel de frumoși. Desigur, dacă se depune multă muncă și se lucrează cu cap.

ADVERTISEMENT

Andrei și Oana Andreea Nicola sunt originari din Borșa, Maramureș, dar de anul trecut s-au întors din Anglia, unde au fost angajați ani buni, și s-au mutat în Sibiu, în localitatea Porumbacu de Jos. Aici și-au deschis o fermă de bovine, din rasa Angus.

Peste 100 de vaci au cei doi români în grijă, iar Andrei și Oana Andreea Nicola sunt încântați de alegerea pe care au făcut-o și că descoperă în fiecare zi câte ceva nou de învățat.

ADVERTISEMENT

”Suntem din Borșa, Maramureș și ne-am mutat la Sibiu, Porumbacu de Jos, pe marginea Oltului. Avem o fermă de creștere bovine rasa Angus; ferma am început să o populăm anul trecut, are o capacitate de 400 de capete, dar deocamdată avem 130 de animale. În 2019 am accesat fonduri europene și în 2022 am finalizat-o. Atunci am început să o populăm, la sfârșitul anului, iar noi practic am revenit cu totul în țară anul trecut, deci este un New Journey cum zic englezii și învățăm în fiecare zi”, a declarat Andrei Nicola pentru

Cei doi soți au vândut două case din Anglia pentru a-și pune în aplicare afacerea. Ce i-a motivat

”Tower Farm Transylvania” este denumirea fermei, iar pentru achiziționarea vacilor, soții sibieni și-au vândut cele două case din Londra. Au avut nevoie de curaj pentru acest pas, iar ceea ce i-a motivat a fost faptul că își doresc să petreacă mai mult timp cu familia.

ADVERTISEMENT

”Am avut două case la Londra, le-am vândut ca să cumpărăm văcuțele. Astea sunt casele noastre, văcuțele. Afacerile mergeau foarte bine în Anglia – încă mai am clienți care mă sună că mai am număr Anglia – mai am clienți care mă sună să le fac proiecte, dar noi am renunțat la viața de Anglia pentru familie. Am ales familia, am cântărit lucrurile: ce-i mai important – banii sau familia?

Și am ales familia, iar familia noastră e aici, în România. Noi trebuia tot timpul să călătorim – de Paște, de Crăciun numai să vii să stai cu familia la masă. Dar de ce să nu fim aici lângă familie? Că banii oricâți faci, niciodată nu-ți ajung. Îți cumperi avion, vrei avion mai mare, îți cumperi barcă, vrei barcă mai mare și tot așa”, au mai spus soții, care în trecut au participat și la Chefi la Cuțite.

ADVERTISEMENT

De ce pun cei doi soți muzică clasică bovinelor

Ferma de Angus de la Porumbacu de Jos dispune și de un abator, iar îngrijirea animalelor are loc foarte bine. Pentru ca acestea să se dezvolte cât mai armonios, li se pune muzică clasică și le se face masaj. Este o metodă inspirată din Japonia.

”Le punem muzică clasică. Am copiat un model asiatic – japonez, de creștere a vacilor Kobe. Văcuțele sunt masate și muzica merge 24 din 7 – este muzică clasică să le relaxeze. Asta e la vaca Kobe – acum sper să meargă și la Angus – nu cred că le încurcă”, au mai precizat cei doi soți.

De altfel, cuplul nu vrea să se oprească aici. Pe viitor, plănuiește să crească numărul animalelor, să facă din fermă un obiectiv turistic și să deschidă un restaurant care să aibă ca scop valorificarea cărnii de vită.