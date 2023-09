Afacerea cu care doi români au dat lovitura. Cultivă un fruct pentru care plătești 15 lei și mănânci cât vrei

Iubitorii de zmeură din județul Galați au acum un colțișor de rai. Ionuț și Gabriela Dragomir și-au înființat o plantație la circa 30 de kilometri de municipiul reședință de județ, unde, pentru 15 lei poți consuma câtă zmeură dorești.

Afacerea cu care doi români au dat lovitura

După , doritorii pot petrece cât timp vor pe plantația întinsă pe un hectar și aflată la intrare în comuna Slobozia Conachi. Mai plătesc doar zmeura pe care vor să o ia acasă.

Cultura, care are doi ani, a fost înființată de Ionuț și Gabriela, doi tineri IT-iști din Galați. Cei doi au căutat o cale să scape de sedentarism și un loc unde să fugă din cotidian.

”A pornit de la lipsa noastră de activitate fizică. Ne-am dorit să ieșim în aer liber la mai mult. Lucram la birou, am devenit destul de sedentari și am zis că ar trebuie să facem ceva”, a povestit Ionuț Dragomir pentru .

Inițial au vrut să înființeze o livadă, dar cum terenul era prea îngust au ales să creeze o plantație de zmeură. Și pentru că zmeura a rodit din belșug s-au gândit să atragă oamenii la cules promițându-le că pot mânca câtă zmeură doresc. Ideea a fost un succes.

”Știam despre plantației am văzut pe rețelele de socializare. Eram copil la bunici și mâncăm zmeura. Și acum dimineață cu soția am văzut și am zis sa venim sa culegem pentru fetele noastre”, a declarat Adrian, unul dintre clienții plantației.

O plantă Instagramabilă

Chiar dacă sezonul acestor fructe este aproape de final, proprietarii promit că anul viitor producția va fi mai mare, iar plantația va fi deschisă încă de la începutul verii.

”Am văzut vizitele în lanurile de lavandă. Și lumea a fost destul de deschisă și am zis că poate și zmeură atrage la fel de mult. E o plantă frumoasă.

Poate la fel de Instagramabilă, plus că ai niște fructe delicioase pe care poți să le culegi, să le mănânci atunci proaspete și cred că atunci au cel mai bun gust”, mai spune Ionuț Dragomir.

Cei doi fac toate lucrările manual, a explicat Gabriela Dragomir. ”Și săpat și prășit”, spune proprietara plantației. de luat acasă este de 20 de lei. Dacă sunt cumpărate cantități mai mari, prețul scade.