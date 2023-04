Afacerea cu care o cunoscută cântăreață de la noi a dat marea lovitură! A luat și premii pentru business

O cunoscută cântăreață de la noi, Florentina Vlad, a reușit să cucerească nu doar publicul care iubește folclorul românesc, în special pe cel maramureșean, ci și lumea afacerilor!

deține o fermă în Maramureș, una care nu doar îi aduce câștiguri consistente, pe lângă banii pe care îi produce din muzică, ci și distincții la care artista nu s-ar fi așteptat!

Florentina ne-a spus și despre începuturile ei în muzică! Folclorista se numără printre cântărețele care ar putea ajunge la notorietatea unor alte nume mari din industrie precum sau Vlăduța Lupău.

Mamă a doi copii, Florentina Vlad a învățat de-a lungul ultimilor ani cum să împace meseria cu viața de familie, dar și cu business-ul pe care îl are în paralel, o fermă pe care o deține la 40 de kilometri distanță de municipiul Baia Mare.

„M-am născut în comuna Bogdan Vodă, în Maramureșul istoric. Toată copilăria mi-am petrecut împreună cu familia mea și cei doi frați mai mici. M-am bucurat dintotdeauna de frumusețea satului meu, de simplitatea oamenilor și dragostea pentru muncă și frumos, păstrători ai tradițiilor și portului popular”, este descrierea pe care Florentina Vlad și-a făcut, în exclusivitate pentru FANATIK, așa arătând, la prima privire, cartea ei de vizită.

Părinții nu i-au dat mari șanse în carieră, dar ea a dovedit contrariul

Florentina și-a făcut debutul, după ce a participat la mai multe concursui importante, în anul 2010, la celebra emisiune dedicată genului pe care îl abordează, Tezaur folcloric!

„Am prins drag de cântec și tradiții încă din copilărie, de când cântam împreună cu bunica mea pe câmp, culegând roadele toamnei și stând cu vaca la păscut. Am crescut într-o familie modestă. Când se lăsa seara și ne adunam toți în casă, mama avea o mașină de cusut și eu îmi luam scaunul pe care stătea când mulgea vaca. Îmi luam coada de la mătură și îmi imaginam că sunt pe scenă. Îmi doream și îmi plăcea foarte mult să cânt. Cei apropiați nu prea aveau încredere în mine să merg mai departe”, ne-a spus Florentina, în exclusivitate.

Învățătoarea școlii la care a învățat a avut, însă, o cu totul altă părere. Ea a îndrumat-o să urmeze calea muzicii populare, rugându-i pe părinții ei să o lase să se înscrie la o școală populară de arte. Lucru care s-a întâmplat, în cele din urmă, iar azi Florentina îi încântă pe români la cele mai frumoase evenimente din viețile lor, în special la nunți.

Timpul a trecut în favoarea viselor sale! Dincolo de cariera muzicală în plină ascensiune, cunoscuta cântăreață din Maramureș a bifat și niște reușite demne de menționat pe plan personal. Cu soțul ei Ionuț se știe din anul 2016. După 11 ani de relație, a fost cerută în căsătorie la Paris.

Cântăreața are doi copii

„În mai 2018 am făcut nunta cu peste 650 de invitați. Înainte cu o zi de nuntă, am aflat că sunt însărcinată. În decembrie am adus-o pe lume pe Lara, iar după 2 ani a venit pe lume Zian! În tot acest timp, m-am dedicat copiilor familiei, dar și carierei. De multe ori ajungeam de la cântare și nu mai adormeam. Stăteam doar cu cei doi copii”, ne-a zis Florentina.

a început să colaboreze de ceva vreme cu celebrul producător Florin Pește, cel care a lansat-o pe regretata Denisa Răducu, cunoscută publicului larg ca Denisa Manelista.

Florentina Vlad are o fermă aproape de Baia Mare: „Avem capre, oi, văcuțe”

Cât despre afacerea familiei sale, Florentina ne-a spus că a avea o fermă nu e ceva ușor, dar pentru ea este o reală plăcere. „Ferma noastră e situată la 40 de kilometri de Baia Mare. E o mini-fermă de familie, avem capre, oi, văcuțe, găini, rațe, porci. Tot ce trebuie pentru ca o familie să mănânce și să trăiască sănătos. Facem asta din plăcere, în timpul liber, după serviciu.

În mare parte se ocupă socrii mei. Ferma se numește „Fericeana”. Numele îi provine de la denumirea satului Fericea. Am obținut diferite premii, oițele și berbecii fiind cu certificat de origine. Ne bucurăm că ne putem crește copiii în compania animalelor, la aer curat”, a dezvăluit Florentina Vlad pentru FANATIK.