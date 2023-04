Cântăreață de muzică populară cunoscută, la un pas de moarte: „Putea să se localizeze la cap!”

O cunoscută cântăreață de muzică populară de la noi a trecut prin cumpene uriașe în ultima perioadă, vedeta fiind la un pas să moară din cauza problemelor de sănătate. Prin ce a trecut Anamaria Iorga?

Anamaria Iorga, cunoscută cântăreață de muzică populară, la un pas de moarte!

a dezvăluit, pentru FANATIK, prin ce chin a trecut de la încoace, motivul real pentru care a fost absentă în ultima perioadă pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Dincolo de necazurile medicale, Anamaria a vrut să stea deoparte de ochii curioșilor și pentru că în viața ei a apărut o ființă nouă, artista devenind mamă în anul 2021.

„Am intrat în șoc anafilactic”

„Din pandemie și până acum, am făcut o pauză mai mare. Nu am fost atât de activă pe rețelele sociale fiindcă am vrut să mă bucur de fetița mea, dar și din cauza unor probleme medicale apărute. La câteva săptămâni după a doua doză de vaccin, am răcit.

ADVERTISEMENT

Am mers la medic și mi-a dat un tratament obișnuit, pe care îl luam de atâția ani, eu având o sensibilitate mai mare la gât. Am făcut alergie după acel tratament și am intrat în șoc anafilactic. Am ajuns la urgențe. Am stat la Terapie Intensivă o zi și apoi m-au internat o săptămână”, a dezvăluit Anamaria Iorga în exclusivitate pentru FANATIK.

Sănătatea i-a dat de furcă și atunci când a adus-o pe lume pe fiica ei. Cântăreața de muzică populară ne-a povestit cum a venit pe lume minunăția ei, un alt episod pe care ar vrea să îl uite.

ADVERTISEMENT

Cântăreața de muzică populară a avut probleme și când a născut-o pe fetița ei

„Mi s-a declanșat o rinită alergică acută, cu o deviație de sept. Aveam o creastă septonazală. Am făcut tensiune, ceea ce a provocat ruperea membranelor (mi s-a rupt apa) și am născut imediat. Am rămas cu nara dreaptă înfundată timp de 8 luni.

Având copil mic și alăptând, nu m-am putut trata. În tot timpul ăsta, mi-a fost afectată prezența la evenimente, fiindcă îmi era foarte greu să cânt. Am dezvoltat o ciupercă în sinusul drept. Și, după spusele doctorului, putea să se localizeze la ochi sau la cap. Puteam să fac meningită și să mor, în mod sigur!”, a mai povestit cântăreața de muzică populară.

ADVERTISEMENT

„Am încercat să îmi revin”

Apreciata cântăreață de muzică populară respiră azi ușurată și, cu noroc, a reușit să își reia activitatea muzicală după doi ani cumpliți. „După toate acestea, am încercat să îmi revin atât fizic, cât și psihic. De aceea nu am fost atât de activă în social-media”, ne-a mai spus Anamaria Iorga.

ADVERTISEMENT

Anamaria Iorga este o interpretă de muzică populară cunoscută mai ales în zona Olteniei. Artista provine dintr-o familie numeroasă, iubitoare de folclor și tradiții (aceasta mai are 5 frați, ea fiind a treia în ordinea venirii pe lume).

Cântăreața locuiește în prezent în Râmnicu Vâlcea și e căsătorită din luna februarie a anului 2019 cu un polițist. Pe fetița ei, Teodora-Elena, a adus-o pe lume în luna mai a anului 2021.

Anamaria a studiat la Timișoara și a terminat Școala Populară de Arte. În prezent, este solistă a Orchestrei Profesioniste „Rapsodia Vâlceană”, a Centrului de Creație Vâlcea.

Artista a scos care se bucură de succes în rândul ascultătorilor de muzică populară și de petrecere. Printre acestea se numără „De-aș avea atâtea zile”, „La fântânița din poartă” și „Cântecul fluierului”.