Afacerea cu care un român câștigă bani frumoși. Un produs poate să coste chiar și 15.000 de euro

, un produs făcut de bărbat este vândut chiar și cu 15.000 de euro. Cum și-a dezvoltat pasiunea din adolescență, reușind să obțină bani din ea?

Afacerea cu care un român câștigă bani frumoși

Pandemia a produs multe schimbări de anvergură în societate. Însă, nu toate modificările au avut efecte negative. Este și cazul unui bucureștean, care și-a dezvoltat pasiunea pe care o avea încă de când era adolescent.

Marian Ioniță are 42 de ani și este pasionat de filme SF și desen. În perioada pandemiei, bucureșteanul a învățat să sudeze. În acest fel a început să creeze personajele preferate din producții cinematografice.

Primul său personaj cântărește 250 de kilograme. Acum, bărbatul ia diverse piese de la dezmembrări, service-uri auto sau din centre de colectare și le curăță. Cu ajutorul acestora reușește să dea viață ideilor sale.

„Nu-i așa greu, are și ăsta vreo 250 de kilograme. Asta-i prima mea piesă și să zic așa țin cel mai mult la el. Când am început, am avut niște piese de mașină în garaj și am vrut să-i fac capul lui Predator.

Eu tot desenându-l cât am fost mic, am vrut să-i fac capul, eu neștiind să sudez. Am luat de la un prieten aparat de sudură cu electrod”, a declarat Marian Ioniță, pentru .

Marian visează ca personajele lui să ajungă celebre în toată lumea

Acesta a fost doar începutul. Prima piesă a bărbatului a fost foarte apreciată de cunoscuți, așa că a continuat să își dea frâu liber imaginației. A creat zeci de personaje asemănătoare,

De altfel, Marian Ioniță participă la expoziții desfășurate în întreaga țară și visează ca, în curând, să ajungă în afara granițelor. Pentru finalizarea unei sculpturi, bărbatul are nevoie și de 8 luni de zile, iar un produs poate să coste și 15.000 de euro.

„Studiez personajul, mă uit la poze, îmi fac schiță uneori, nu tot timpul, dar deobicei, când încep să vizualizez de la cap la cap, mi le întind toate piesele pe jos și pur și simplu le asamblez eu. În timp ce sudez, îmi vin ideile să zic așa.

Pe noptieră am un caiet unde îmi pun tot felul de schițe. Mă trezeam noaptea, ce idee îmi venea mi-o puneam pe caiet, mi-o desenam și mă culcam la loc”, a povestit bucureșteanul.