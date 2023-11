Afacerea pe care au pus-o la cale doi români întorși de la Oxford. Şi-au făcut o fermă și vând un aliment considerat aurul alb

Afacerea despre care vorbim a fost pusă la cale de doi români întorși de la Oxford. Un cuplu a decis să își facă o fermă, iar de aici pleacă un aliment de aur către cumpărători.

Afacerea pe care au pus-o la cale doi români întorși de la Oxford

Doi soți au decis să revină în România și să intre în afaceri. Au trăit peste 20 de ani în străinătate. Prima oară în Italia, iar mai apoi la Oxford, unde de altfel au și făcut studiile în domeniul de management și business.

Acum, cuplul trăiește în satul Rodbav, din Țara Făgărașului. Au preferat să lase în urmă viața agitată din Marea Britanie și alegerea s-a dovedit a fi una cât se poate de profitabilă.

Afacerea pusă la cale de cei doi, odată reîntorși în țară e una cu adevărat fabuloasă. Românii au o fermă cu măgărițe care le-a crescut veniturile considerabil. Se ocupă de tot și sunt extrem de mulțumiți.

„Dimineața, înainte de mulsoare, le dăm cereale, un amestec de porumb cu grâu și peleți făcut tot din cereale, Le furajăm cel puțin decent cu fân, otavă, lucernă”, povestește Liviu Lucaci, potrivit .

Cât a investit familia la început

Afacerea nu a fost nici costisitoare la început. Fermierul a mai povestit pentru sursa citată că o măgăriță decentă a costat undeva pe la 3.000 de lei. Iar aceasta oferă aproape 1 kilogram de lapte pe zi, în funcție de perioade.

„Investiția este minimală, zic eu, pentru că o măgăriță decentă costă undeva la 3000 de lei. O măgăriță dă între 300 și 700 de mililitri de lapte la o mulsoare, pe zi, ocazional chiar și un litru”, a mai spus fermierul.

În această afacere au mai fost investite și alte sume. Spre exemplu, cei doi soți reveniți de la Oxford au cumpărat și o mulgătoare automată. Aceasta a costat în jur de 600 de euro și îi ajută enorm.

Aparatul se folosește ușor și economisește timp. Astfel, cuplul nu este nevoit să petreacă ore în șir pentru a mulge măgărițele manual. Durează doar 5 minute pentru a mulge 5-6 măgărițe, a mai povestit fermierul.

Cum a început însă totul? Chiar fiul celor doi soți spune că și-a dorit mereu să aibă grijă de animale. Deși are 12 ani, băiatul își ajută părinții în fiecare zi la fermă.

De cealaltă parte, fiica cea mare a familiei a rămas în Anglia. Chiar și așa, cuplul primește ajutor. Iar întreaga familie se arată a fi extrem de fericită având în vedere investiția făcută.

„Toată viața am dorit să am grijă de animalele mele, să am cea mai mare fermă de cai, măgărițe, toate animalele. Îmi face plăcere să muncesc la fermă. Sunt mai fericit, mai sănătos și mă simt liber”, povestește Alexandru, fiul soților Lucaci.

Afacerea s-a dovedit a fi una profitabilă

Daniela Lucaci a povestit la rândul său că spre deosebire de alte produse din comerț, acest lapte este bogat în vitamina C, nu are colesterol și conține patru antibiotici naturali.

De asemenea, e bogat în calciu și magneziu și nu trebuie fiert. Poate fi consumat crud, însă înainte de asta trebuie agitat. După ce laptele este muls, acesta ajunge să fie îmbuteliat în sticle de jumătate de litru. Iar ulterior, produsele se vând cu 50 lei bucata.

De cealaltă parte, cei care doresc să cumpere un litru de apte de măgăriță au de plătit 100 de lei. Trebuie menționat faptul că laptele de măgăriță mai este numit și ”aurul alb”, având în vedere prețurile, dar și beneficiile pe care le oferă organismului.