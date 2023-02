Afacerea din care face bani familia lui Constantin Enceanu: “Greutatea cade pe umerii lor”

Constantin Enceanu este de departe nu doar un om talentat din punct de vedere muzical, dar și un afacerist. Artistul deține o afacere de familie, de care însă nu prea mai are timp să se ocupe, dat fiind faptul că interpretul de confruntă cu o serie de probleme de sănătate.

Ce afacere are Constantin Enceanu și cine se ocupă de ea

După cum știm prea bine, Constantin Enceanu are nevoie de recuperare. și să lase deoparte afacerea de familie, dar și o mare parte dintre evenimentele pe care le avea de susținut.

ADVERTISEMENT

Ce afacere are însă Constantin Enceanu? Pe lângă cariera în domeniul muzical, acesta mai deține și un restaurant, care acum se află însă în grija soției sale, a copiiilor, dar și ginerelui său. Pentru că afacerea este una de familie, artistul a decis să o lase pe mâini bune.

Se simte bine după recuperarea de la genunchi, însă a decis ca de acum să se ocupe de treburile administrative ale afacerii sale, până în momentul în care condiția lui fizică îi va permite să facă mai mult de atât. I-a fost și mai greu, însă recuperarea decurge bine, povestește artistul.

ADVERTISEMENT

“Eu sunt bine, mă simt bine. De restaurant se ocupă copii mei. Soția, copiii, ginerele, fata. E o afacere de familie. Eu mai puțin sunt luat în calcul, că sunt mai tot timpul plecat. Greutatea cade pe umerii lor, mai puțin pe a mea. Eu mă ocup de treburile administrative, m-am ocupat și acum în perioada asta. Primele trei săptămâni a fost mai greu, dar după aceea ne-a reluat activitatea normal.”, a dezvăluit Constantin Enceanu, într-un interviu acordat pentru .

Pentru că la finele anului trecut s-a concentrat pe sănătate, acum Constantin Enceanu își dorește să bifeze mai multe reușite pe plan muzical. Acesta are programate mai multe spectacole începând cu 1 martie, dar și mai multe evenimente și speră că va putea să facă față tuturor solicitărilor.

ADVERTISEMENT

Cum se menține Constantin Enceanu în formă

De asemenea, dincolo de repetiții, Constantin Enceanu are grijă să se mențină și în formă. Acesta recunoaște că a mai pus câteva kilograme în plus în ultimii ani, însă de fiecare dată se cântărește și are grijă să își mențină o greutate optimă. Secretul, spune el, este că tot ceea ce face, face cu mare drag.

Într-adevăr, poate fi obositor tractul pe scenă, dar și cântatul ore în șir, însă în momentul în care susține un eveniment, artistul spune că se simte bine, scapă de dureri, de oboseală, dar și de problemele de zi cu zi, așa că asta este rețeta lui pentru o stare de bine, dar și pentru o viață echilibrat.

ADVERTISEMENT

Amintim că De când a devenit însă bunică, aceasta nu mai este la fel de implicată însă chiar și așa, Constantin Enceanu își amintește cu drag acele momente.