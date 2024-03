Afacerea fabuloasă cu care a dat lovitura un român din Buzău. Vând zeci de mii de plante, 14 lei costă una singură

Care este din Buzău. Numai în acest sezon vinde zeci de mii de plante, iar una singură, dintr-un soi special, ajunge și la 14 lei.

Afacerea cu care a dat lovitura un român din Buzău. O plantă ajunge să coste și 14 lei

Pentru foarte mulți antreprenori români, perioada pandemiei a fost și una de reflecție asupra unor noi oportunități în domeniul afacerilor. În această situație se află și un tânăr din Buzău.

ADVERTISEMENT

În urmă cu câțiva ani, Marian Diaconu și soția sa au decis să-și transforme pasiunea pentru flori într-o ocupație zilnică. . Totul a plecat din propria gospodărie.

Astfel, inițial aveau la dispoziție doar o micuță seră de 600 de metri pătrați, chiar în curtea locuinței de la Tisău. De aici scoteau la vânzare în jur de 30.000 de plante pe an.

ADVERTISEMENT

În serele familiei din judeţul Buzău se poate observa un veritabil festival al culorilor. Plante albe, galbene, roz sau mov închis fac din sera acestor ambițioși afaceriști o locație superbă. Aici sunt zeci de mii flori ce îşi așteaptă clienții.

Surprizele cu care Marian și soția sa își întâmpină clienții sunt numeroase și apar de la an la an. În 2024, zambila de culoare aproape neagră este vedeta serei. ”Oferta variază. Avem zambile, lalele, narcise, fiecare soi cu 4-5 culori şi mărimi. Am încercat să diversificăm cât mai mult”, spune Marian Diaconu, la .

ADVERTISEMENT

Numai pentru primăvara acestui an, familia din Tisău a pregătit 24.000 de plante. Din păcate pentru buzunarul iubitorilor de frumos, în comparație cu anul trecut, florile au un preț ceva mai piperat. Explicația e simplă: au crescut foarte mult cheltuielile de întreținere.

Cele mai mari costuri sunt cele cu încălzirea, dar și cele cu manopera și materialele folosite pentru flori. Prețurile pentru florile din seria buzoiană variază de la 6 lei la 14 lei. Cea mai scumpă este un soi de zambilă considerat mai special.

ADVERTISEMENT

”Prețurile pleacă de la 6 lei pentru o zambilă, en gross şi ajunge la 10 lei bucata. Şi avem un soi special care este 12 lei en gross şi 14 lei bucata. Narcise sunt 5 bulbi la 10 lei, astfel că ajunge la 12 lei la client”, spune Marian Diaconu, conform sursei citate.