Afacerea prin care s-a îmbogățit o româncă la țară. I-a venit ideea într-o vacanță, dar nu se aștepta la un asemenea succes

Anișoara Vezeanu, o femeie din localitatea Tărtășești, a reușit să creeze o afacere inedită și profitabilă, inspirată de o vacanță petrecută în Malaiezia acum patru ani. Ideea ei de a planta bananieri în curte a devenit una de succes, iar cererea pentru plante este într-o continuă creștere.

Afacerea apărută în urma unei vacanțe

Totul a început în 2019, când Anișoara s-a întors dintr-o călătorie exotică în Malaiezia și a decis să aducă acasă un mic bananier, pe care l-a plantat în curtea sa. După o îngrijire atentă și răbdare, anul trecut a avut parte de prima recoltă de banane din producția sa proprie.

În prezent, mica ei afacere a luat avânt și Anișoara vinde bananieri în toată România. , iar cererea pentru bananieri a crescut semnificativ. O plantă ajunsă la maturitate poate produce între 20 și 30 de kilograme de banane.

Ea comercializează bananieri de diferite dimensiuni, cu prețuri începând de la 100 de lei pentru un bananier de 50-75 de centimetri înălțime și ajungând la 125 de lei pentru unul de un metru. Nu doar bananierii s-au adaptat cu succes la temperaturile din România, ci și alte plante exotice, cum ar fi curmalele, se dezvoltă cu bine în pământul nostru.

Afacerea inspirată a Anișoarei Vezeanu nu doar că aduce bucurie clienților care pot avea plante exotice în propriile curți, ci demonstrează că pasiunea și într-un succes comercial remarcabil.

“În 2019, am fost într-o vacanţă tocmai în Malayezia şi la plecare am pus în bagajul de cală un mic bananier. În curtea mea am la acest moment bananieri care înfloresc şi fructifică. O plantă ajunsă la maturitate face cel putin 20-30 de kilograme de banane.

Îi vând destul de uşor pentru că românii iubesc plantele exotice şi îşi doresc la ei acasă o curte altfel decat restul lumii. Un bananier de 50-75 de cm înălţime costă 100 de lei, unul de un metru costă 125 de lei”, a explicat Anişoara Vezeanu pentru

Cum să crești o banană

Plantarea bananelor acasă poate fi o experiență interesantă și plină de satisfacții. Iată pașii de bază pentru a planta banane acasă. Există mai multe soiuri de bananieri, iar alegerea unuia potrivit pentru zona ta climatică este esențială. Asigură-te că soiul ales se adaptează temperaturilor și altor condiții specifice locației tale.

Bananierii preferă locuri însorite și ferite de vânturi puternice. Solul trebuie să fie bine drenat și să permită scurgerea apei, deoarece bananierii nu tolerează excesul de umiditate. Pregătește solul: Îmbogățește solul cu materie organică (compost, humus) pentru a oferi plantei substanțele nutritive necesare. Bananierii preferă un pH între 5,5 și 7.

Achiziționează puieți sau bulbi de bananieri sănătoși de la centre de grădină sau sere specializate. Plantează bananierii: Săpă un șanț adânc și suficient de mare pentru rădăcinile puieților. Pune în șanț puieții sau bulbi, acoperindu-i cu pământ și asigurându-te că sunt bine fixați. Distanța dintre bananieri ar trebui să fie de cel puțin 2-3 metri, în funcție de dimensiunea finală a plantei.

Bananierii au nevoie de o cantitate semnificativă de apă pentru a crește sănătoși. Asigură-te că pământul din jurul rădăcinilor rămâne mereu umed, dar evită excesul de apă, care poate duce la putrezirea rădăcinilor.

Bananierii necesită o sursă constantă de nutrienți pentru a se dezvolta corespunzător. Folosește îngrășăminte speciale pentru plante tropicale, conform indicațiilor producătorului.

Bananierii sunt sensibili la temperaturi foarte joase. Dacă locuiești într-o zonă cu ierni reci, protejează planta cu ajutorul unei folii termice sau mută bananierii în interior pe timpul iernii. Pe măsură ce planta crește, elimină frunzele uscate pentru a încuraja dezvoltarea frunzelor noi. Bananierii au nevoie de timp pentru a da rod, dar odată ce ajung la maturitate, vei putea bucura de propriile tale banane exotice.