Monica Tatoiu a descoperit o afacere care poate îmbogăți orice român! Găsești asta la orice colț de stradă

Monica Tatoiu știe cu ce afacere ar putea da oricine lovitura în 2023! Femeia care s-a îmbogățit pe vremea când

Monica Tatoiu știe cu ce afacere s-ar putea îmbogăți orice român. Azi n-ar mai investi timp și lei în cosmetice

Azi e plin de firme care comercializează produse cosmetice, așa că Monica Tatoiu nu și-ar mai îndrepta atenția, ca femeie de afaceri, neapărat către acest sector.

ADVERTISEMENT

Întrebată de FANATIK în ce ar fi bine să investească românii bani, profesoara de matematică a spus pe loc de unde ar ieși profituri uriașe. Despre această afacere susține că ar ajuta foarte mult economica românească.

Monica Tatoiu susține că, indiferent de trendurile din lumea afacerilor, mâncarea se va vinde tot timpul. că dacă ar fi să facă bani, să pornească un business de la firul ierbii, s-ar gândi foarte serios să producă mâncare.

ADVERTISEMENT

Tatoiu ne-a zis că ar crea fabrici care să producă conserve și alte tipuri de produse pe care le-ar vinde pe piața noastră. De altfel, mâncare găsim la orice colț de stradă, fie că vorbim de supermarketuri, piețe sau fast-food-uri.

„M-aș apuca să produc mâncare”

Monica Tatoiu ne-a mai zis că nu s-ar băga neapărat pe piața la mare modă mai ales în ultimii ani, pentru că ea nu crede în asta.

ADVERTISEMENT

„Acuma m-aș apuca să produc mâncare. Mâncare, dar nu bio, asta cu bio e o prostie. Aș crea fabrici, cum sunt de exemplu în Franța și Italia, care să producă conserve de mere, conserve de roșii, exact ce fac cei din Italia. Aș crea niște platforme… De exemplu, eu, pe vremea când eram o domnișoară, făceai comandă și îți aduceau laptele la ușă, pâinea, roșiile.

Te duci, vezi, verifici un producător. Eu am, de exemplu, un producător în Giurgiu care îmi aduce cele mai bune produse. Uite, ai internetul, poți să creezi niște platforme, eu asta aș face. Orice afacere bazată pe producție locală în următorii 10 ani ar funcționa”, a mărturisit Monica Tatoiu, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Antreprenoarea ne-a povestit și despre banii câștigați în perioada Oriflame, precizând că a fost tot timpul foarte atentă la taxele și impozitele pe care a trebuit să le plătească.

ADVERTISEMENT

Monica Tatoiu ar candida la prezidențiale dacă se bagă și Laura Codruța Kovesi în joc

Monica Tatoiu nu ne-a vorbit doar despre ideea ei de afacere! Având în vedere că e o prezență desă pe micile ecrane, unde comentează subiectele sociale și politice, Monica Tatoiu ne-a zis în ce condiții s-a gândit că ar putea candida, de pildă, la alegerile prezidențiale.

Tatoiu are o țintă clară: ! „Eu am zis că dacă va candida doamna Kovesi, pe care n-o înghit, candidez și eu. Doamna Kovesi a distrus capitalul românesc. Capitalul românesc are nevoie de protecție, pentru că în America nu i-a întrebat pe americani cum au făcut primul milion. Pe urmă discutăm de taxe. Dacă va candida, am zis că mă bag. Nu aș intra în niciun partid. Aaa, cine mă vrea trebuie să demonstreze că merită să îi reprezint.

Eu am plătit toate taxele când am fost la Oriflame, am avut și salariu mare. Da, am câștigat mulți bani, dar eu m ereu mi-am plătit taxele. De asta nu au ce să îmi găsească. Ca să mă discrediteze, mai scot din când în când poze cu mine în costum de baie…”, ne-a zis Monica Tatoiu.