Aici își fac Oana Moșneagu și Vlad Gherman nunta. „Locația superbă în care petrecem”

Orice mireasă își dorește să se simtă ca o prințesă în ziua nunții, iar Vlad Gherman este sigur că Oana Moșneagu va putea trăi acest sentiment. Cei doi au ales o locație de basm pentru ziua în care își vor uni destinele.

Cum arată locația în care Oana Moșeneagu și Vlad Gherman fac nunta

Mai sunt doar câteva luni până când Oana Moșneagu și Vlad Gherman vor face pasul cel mare. Actorii care s-au îndrăgostit după ce ambii au trecut prin despărțiri dureroase și-au găsit fericirea unul lângă celălalt și tot ce își mai doresc este să fie soț și soție.

Astfel că, după cererea din toamna aceasta, s-au și pus pe treabă. Au stabilit lista de invitați- care nu sunt foarte mulți la număr, maxim 200 de persoane,

Și pe lângă rochia de mireasă, un rol important îl joacă și locația, iar Oana Moșneagu cu siguranță se va simți ca o prințesă, desprinsă parcă din basme și poveștile cu zâne.

Oana Moșneagu a împărtășit cu fanii primele imagini din localul unde va avea loc nunta cu Vlad Gherman, amintind că în luna iunie acolo vor petrece după ce vor spune marele „Da”.

„Să vă reamintesc locația superbă unde vom petrece peste patru luni”, a scris actrița în dreptul imaginilor publicate pe InstaStory. Iar fotografiile vorbesc de la sine. Tavanul de sticlă și numeroasele basme conturează un tablou de poveste.

Cum au ales locația pentru eveniment

De fapt, tot aici și-au organizat petrecerea de nuntă și Smiley și Gina Pistol. Dar după ce Oana Moșneagu și Vlad Gherman au vizionat mai multe locații în care ar putea să se căsătorească, aceasta i-a cucerit.

Actrița a dezvăluit că, inițial, se gândea la un hambar, dar s-au răzgândit când au văzut oranjeria de tip seră. De altfel, aceasta este foarte aproape de București, astfel că invitații nu vor avea mult de mers.

„Voiam în hambar pentru că am vizionat mai multe tipuri de locație. Am găsit pe Instagram o oranjerie tip seră, mi-a plăcut de am leșinat și aia e. E pe lângă București, nu e departe. Gina Pistol și Smiley și-au făcut acolo nunta, a fost superb. Facem pe 2 iunie. Dacă e prea cald, putem lua un sistem de răcire”, a declarat Oana Moșneagu la Xtra Night Show, conform