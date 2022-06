Ajuns la 47 de ani, un fost mare golgheter al României îi desființează pe „tricolori”: „Dacă aș fi jucat și astăzi, cu siguranță prindeam echipa și eram titular”

a ieșit la atac după rezultatele rușinoase ale naționalei României în primele patru meciuri din grupa de Liga Națiunilor.

Sabin Ilie, explicații pentru dezastrul „tricolorilor”: „Nivelul naționalei României ți-l dau jucătorii la echipele unde joacă”

, fostul golgheter din Liga 1, a vorbit la despre situația dezastruoasă în care se află naționala României și a explicat de ce nu a jucat niciodată sub tricolor; „Așa a fost să fie, nu am putut să joc la echipa României. Pe când jucam eu erau alți fotbaliști, am avut și eu câteva convocări, dar din păcate n-am debutat la echipa națională, dar nu-mi pare rău. Dacă aș fi jucat și astăzi, cu siguranță prindeam echipa și eram titular toate meciurile”, e sigur pe el Sabin Ilie.

Fostul mare atacant nu a reușit să debuteze nici în perioada în care juca la Valencia și a explicat că naționala avea atunci jucători în formă la multe cluburi din Europa: „Pe vremea mea, când am ajuns la Valencia, România avea 17 sau 18 jucători la echipe mari din Spania, Germania, Italia și Anglia. Să fim realiști, pe vreamea când jucam și eu fotbal, erau 8 inși și care nu se schimbau de la națională, meritau să joace, iar ceilalți 2-3 care veneau îmbunătățeau, dar restul cei 7-8 de bază erau tot timpul știuți.

Nu poți să joci cu un jucător care îl bagi 2 minute, iar după 2 meciuri îl bagi 45 de minute. Nu ai cum să joci cu un jucător, cât ar fi el de bun, primul meci oficial este aproape imposibil să joace bine. Nu este un fotbalist rău, dar intervin emoțiile și mai multe.

Eram mai mult de 12 jucători români care jucam în prima ligă din Spania: Adrian Ilie, eu, Silviu Lung, Marin Dună, Gică Craioveanu, Ovidiu Stângă, Marius Iordache, Gâlcă, Laurențiu Roșu, Stelea, Gabi Popescu și Denis Șerban. Nivelul naționalei României ți-l dau jucătorii la echipele unde joacă. Din păcate pentru noi, nivelul campionatului nostru este foarte slab”.

Radiografia lui Sabin Ilie: „Muntenegru a jucat perfect cu noi, la fel ca Bosnia, deci se vede clar unde avem noi probleme”

Sabin Ilie consideră că slăbiciunile echipei lui Edi Iordănescu se văd cu ochiul liber, iar adversarii profită de aceste hibe mari: „Muntenegru a jucat perfect cu noi, a știut exact ce vrea, a jucat perfect, la fel ca Bosnia şi Herţegovina, deci se vede clar unde avem noi probleme, iar ei au marcat”.

Fostul mare fotbalist l-a „înțepat” și pe căpitanul Vlad Chiricheș, care a îngropat naționala: „Sunt câte reguli și principii în fotbal care nu se schimbă, ca fundaș central nu poți să nu ataci mingea la nivelul acesta”.

Singurul lucru pozitiv pentru Sabin Ilie este naționala de tineret: „Din punctul meu de vedere, în ultimii 4-5 ani, cu excepția naționalei U21, pentru mine este un regres”.

Sabin Ilie acuză cluburile pentru rezultatele României: „Trebuie să-i pregătească să se ducă la echipa națională”

Sabin Ilie e de părere că și cluburile au vină importantă pentru rezultatele slabe ale naționalei, nu doar FRF și selecționerul: „Eu cred că nu dorim să facem performanță, iar performanța nu pleacă doar de la echipa națională. Cluburile care trimit jucători către echipa națională trebuie să-i pregătească să se ducă la echipa națională.

Sabin Ilie: „Sunt foarte multe prsoane care vor să conducă fotbalul românesc, dar interesul lor este să poată lua bani de la televiziuni”

Sabin Ilie acuză oficialii cluburilor din Liga 1 de interese persoanale și FRF: „Ca să avem o șansă în fotbalul românesc și să nu-l desființăm, trebuie să schimbăm ceva. Cu tot respectul, dar unele cluburi românești sunt conduse de anumiți primari care habar nu au de fotbal.

Sunt foarte multe persoane care vor să conducă fotbalul românesc, dar interesul lor este să poată lua bani de la televiziuni, dar nu-i interesează de jucători că nu sunt plătiți de un an sau că joacă cu bani de acasă. Mai sunt alți conducători din fotbalul românesc care fac schimbări și transferuri, părărea mea este că asta reflectă fotbalul românesc.

Nu putem și nu sunt antrenați la acel nivel, competițiile în care joci te ridică. Este normal că dacă joci în campionate slabe, nu ai cum să joci la nivelul așteptărilor. Selecția pe la Federația Română de Fotbal, privind antrenorii sau președintele de federație, este compusă doar din câțiva, ca să nu zic că este doar un singur candidat. Este și greu că nu avem de unde alege. Oamenii care au multă experiență nu vor să vină, de ce credeți că a refuzat Dan Petrescu naționala României?”.