Alarmă la Universitatea Craiova! Nicușor Bancu riscă să rateaze derby-ul cu Rapid

Ivaylo Petev nu îl are încă pe Nicușor Bancu la ședințele de pregătire din Lunca Jiului, iar antrenorul bulgar are emoții mari cu internaționalul român. Căpitanul Universității Craiova s-a operat după ce a acuzat dureri în zona unui neg cu CFR Cluj și riscă să rateaze derby-ul cu Rapid București.

Alarmă înaintea derby-ului Universitatea Craiova – Rapid: Nicușor Bancu, șanse mici să joace pe „Ion Oblemenco”

Nicușor Bancu este urmărit de ghinion, după ce s-a lovit la un neg în derby-ul cu CFR Cluj din Gruia, scor 2-1. Internaționalul român nu și-a putut onora convocarea în lotul lui , așa cum FANATIK a anunțat.

ADVERTISEMENT

Căpitanul grupării din Bănie nu a primit vești excelente nici la Universitatea Craiova după accidentare. FANATIK a aflat în exclusivitate că Nicușor Bancu riscă să rateze derby-ul cu Rapid București și întâlnirea cu Oțelul Galați din Cupa României Betano.

Problema cu negul este mult mai complicată decât se credea inițial pentru Nicușor Bancu, care are șanse mici să joace cu . Din informațiile site-ului nostru, Nicușor Bancu nu s-a antrenat cu lotul lui Ivaylo Petev și va mai avea de așteptat până revine în baza de pregătire din Lunca Jiului.

ADVERTISEMENT

Suspendarea lui Basilio Ndong a luat sfârșit! Ar putea juca cu Rapid București

Basilio Ndong a văzut cartonașul roșu în minutele de prelungire de pe „Ilie Oană” cu Petrolul Ploiești. Internaționalul african a stat în afara lotului în confruntările cu Rapid București, FC U Craiova 1948 și CFR Cluj în SuperLiga.

Internaționalul ecuatorian și-a ispășit suspendarea, iar acum este gata de joc cu Rapid București. Basilio Ndong ar putea să fie soluția ideală pentru Ivaylo Petev pe stadionul „Ion Oblemenco” cu giuleștenii.

ADVERTISEMENT

În stânga au mai jucat de-a lungul timpului și Juraj Badelj, dar și Mihai Căpățînă la Universitatea Craiova. Stoperul croat a jucat excelent cu CFR Cluj și se anunță a fi o concurență serioasă pentru un loc în primul „11”.

Presiune pe FCSB: „Nu are bancă, vârf, under”

Universitatea Craiova a făcut un pas important în lupta pentru titlul din SuperLiga după succesul de la CFR Cluj. , deoarece oltenii sunt la șapte puncte distanță față de lider.

ADVERTISEMENT

„Nu e nevoie de analiză. Mai ţineţi minte ce v-am spus după meciul cu FC U? Aşa şi acum. Cred că ocaziile CFR-ului au izvorât dintr-o sumedenie de pase greşite. Puteam lua câteva, dar hai să vedem puţin.

Cele mai mari ocazii au fost cea unu la unu cu Creţu şi cea în oglindă a lui Creţu. Şi noi puteam da trei până la pauză. Am suferit în prima repriză, e adevărat. Cred că ăsta a fost şi planul lui Ivaylo.

Pentru lupta la podium este etapa noastră. Pentru ceva mai mult, aşteptăm meciul de mâine. Sper să avem un stadion plin cu Rapid şi să fie spectacol. Să nu uităm, FCSB nu are bancă, nu are vârf, under. Echipa noastră nu este constantă”, a spus Mihai Rotaru.