Mihai Rotaru pune presiune pe FCSB după ce Universitatea Craiova a urcat pe doi: “Nu au bancă, atacant, under”. Exclusiv

Universitatea Craiova a început cu dreptul în play-off după . Oltenii au urcat pe locul doi şi sunt la doar patru puncte de liderul FCSB, care mai are de disputat meciul cu Sepsi.

Mihai Rotaru pune presiune pe FCSB după ce Universitatea Craiova a urcat pe doi

Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, a exultat după victoria cu CFR Cluj şi pune presiune pe liderul FCSB după ce echipa sa a urcat pe locul doi în SuperLiga:

“Nu e nevoie de analiză. Mai ţineţi minte ce v-am spus după meciul cu FC U? Aşa şi acum. Cred că ocaziile CFR-ului au izvorât dintr-o sumedenie de pase greşite. Puteam lua câteva, dar hai să vedem puţin.

Cele mai mari ocazii au fost cea unu la unu cu Creţu şi cea în oglindă a lui Creţu. Şi noi puteam da trei până la pauză. Am suferit în prima repriză, e adevărat. Cred că ăsta a fost şi planul lui Ivaylo.

“Îmi pare rău că n-am făcut 3-0. Putea să ne coste”

Strategia a fost să îi prindem pe contre. Dar am dat această senzaţie neplăcută că . Dar le-am dat mingea la fiecare fază. Am aceeaşi constanţă vis-a-vis de mersul la biserică.

A doua repriză a fost mult mai bună. Îmi pare rău că n-am făcut 3-0. Putea să ne coste. Aveau penalty, dar a fost offside. Eu nu ţin minte o ocazie a CFR-ului în repriza secundă.

“Mitriţă este fenomenal din punct de vedere sportiv. Cred că ar fi trebuit să înceapă convocările cu el”

Mitriţă este fenomenal din punct de vedere sportiv. Cred că ar fi trebuit să înceapă convocările cu el. Sunt deciziile selecţionerului, le respectăm, nu facem polemică. Ok, nu începi cu el. Dar este între primii trei.

Dacă au fost probleme, sper să se rezolve până la Euro. Au fost nişte evenimente în urmă cu doi ani de zile. Au fost animozităţi, ştiţi şi declaraţiile mele. Cred că e vorba de principii. Eu voi fi în Germania la turneul final.

Sper să fie mulţi jucători de la noi, ştiu cât îşi doresc. Azi a fost victorie meritată. Am spus-o şi o să o repet. Azi suntem pe locul 2, în urmă cu trei etape lumea ne întreba dacă mergem în play-off.

“Să nu uităm, FCSB nu are bancă, nu are vârf, under”

Pentru lupta la podium este etapa noastră. Pentru ceva mai mult, aşteptăm meciul de mâine. Sper să avem un stadion plin cu Rapid şi să fie spectacol. Angelescu îi jigneşte pe cei de la Sepsi.

Eu spun că mâine Sepsi nu pierde pe Arena Naţională. Este o echipă grea, cu un antrenor foarte bun. Să nu uităm, FCSB nu are bancă, nu are vârf, under. Echipa noastră nu este constantă.

O perioadă foarte proastă, o perioadă excepţională. Ivan a fost titular după mult timp, a fost în nota echipei. Avem nevoie de el. Zorro Baiaram putea să dea şi golul doi.

“Avem patru victorii şi un egal cu Rapidul în ultimele cinci etape. Suntem în grafic”

Nu cunosc dosarul cu Daniel Niculae, nu ştiu ce a făcut omul. Am rămas surpins, dar nu pot să îmi dau cu părerea despre ceea ce s-a întâmplat acolo. În cazul spectacolului de pe stadion, show-urile pirotehnice trebuie să fie pe stadion.

Ce am vorbit şi în urmă cu patru-cinci etape. Nu se pune problema ca Petev să plece. În acest moment, avem opt etape fără înfrângere. Avem patru victorii şi un egal cu Rapidul în ultimele cinci etape. Suntem în grafic”, a spus Rotaru la FANATIK SUPERLIGA pe Prima Sport 1.