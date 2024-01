Alcaraz, aroganță pentru Djokovic înainte de Australian Open: ”Când mănânc mă uit la el”

Sportivul spaniol se pregătește să debuteze la Australian Open. Înainte de startul competiției, Carlos Alcaraz a avut un mesaj îndrăzneț la adresa lui Novak Djokovic. Locul 2 ATP vrea să câștige primul Grand Slam din 2024 și este pregătit să îl învingă pe liderul mondial.

Alcaraz, mesaj îndrăzneț la adresa lui Djokovic înainte de Australian Open

Sârbul este văzut ca favorit pentru câștigarea trofeului de la Australian Open. Fiind și numărul 1 mondial, dar și tenismenul care a reușit această performanță de 10 ori. Ultima dată, Nole a câștigat la Melbourne în urmă cu un sezon. Înaintea debutului la prima competiție de Grand Slam din 2024, Carlos Alcaraz a avut un mesaj îndrăzneț la adresa lui Novak Djokovic.

Spaniolul și-a adus aminte de victoria din finala de la Wimbledon. Și a oferit o declarație menită să îl deranjeze pe Nole. Dar și să arate că este gata să câștige primul mare trofeu de anul acesta. Având în vedere că a lipsit de la Melbourne în urmă cu un sezon, din cauza unei accidentări.

. Atunci, a oferit mesajul care l-a țintit pe Novak Djokovic: “Trofeul de la Wimbledon este în camera mea de zi și de fiecare dată când mănânc mă uit la el”.

Novak Djokovic, în pericol de a pierde prima poziție din ATP

Carlos Alacaraz a câștigat în cariera sa Wimbledon și US Open. El a fost semifinalist la Roland Garros în 2023 și a participat doar de două ori la Australian Open. Prima dată în 2021, când a terminat în turul secund și în 2022, atunci când a fost eliminat în turul 3. În acest an, spaniolul are șansa să îl depășească pe Djokovic în clasamentul ATP și va da maximul pentru a-și demonstra ambiția.

Între sârb și locul 2 ATP este o diferență de 2200 de puncte, iar lupta pentru primul loc mondial este una foarte grea. Carlos Alcaraz depinde doar de puterile sale în această competiție. De la meci la meci poate acumula puncte importante, iar dacă va câștiga și Australian Open (2000 de puncte), cu siguranță va ajunge pe locul 1 ATP.

Novak Djokovic, favorit pe tabloul masculin la Australian Open

Pe tabloul masculin, , cu o cotă de 2,1. Cu 10 trofee la Australian Open și dominarea în sezonul precedent, sârbul este văzut ca principalul candidat la victorie.

Cu toate acestea, o accidentare recentă la încheietura mâinii lasă deschisă posibilitatea altor jucători să atace. Tânărul italian Jannik Sinner, câștigător al unui titlu de Grand Slam în 2023, alături de Daniil Medvedev și Carlos Alcaraz, sunt considerați principalii contracandidați la Djokovic.

Cu Nole posibil să nu fie la 100% în primele tururi din cauza accidentării, ceilalți trei aspiră să pună capăt supremației sale în Australia. jucători precum Carlos Alcaraz și Daniil Medvedev, cu cote de 3 și respectiv 4,2, sunt în căutarea unei șanse de a se impune în fața favoritului Djokovic.