Alegeri SUA 2020. Donald Trump versus Joe Biden. Cine domină în sondaje

Așteptate cu înfrigurare de o lume întreagă, alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii se anunță mai strânse ca niciodată. Nici nu avea cum să se întâmple altfel, în condițiile în care vom asista la o confruntare între Donald Trump, actualul lider de la Casa Albă, reprezentant de seamă al republicanilor și democratul Joe Biden, care are în spate mai bine de patru decenii de carieră politică, deși este cunoscut mai degrabă drept vicepreședintele lui Barack Obama.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cu mai puțin de două săptămâni înaintea zilei votului, institutele de sondare a opiniei publice încearcă alături de analiștii politici să răspundă la întrebarea care se află în momentul de față pe buzele tuturor.

Raportându-se la cei peste 40 de milioane de americani care și-au exprimat deja votul prin corespondență, aceștia au ajuns la concluzia că Joe Biden îl conduce în sondaje pe actualul lider de la Casa Albă. În schimb, confruntarea moderată de jurnalista NBC Kristen Welker a stat sub semnul echilibrului și a fost presărată cu replici dure de ambele părți.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alegeri SUA 2020. Joe Biden, favorit în sondaje

În ultima dezbatere televizată, cei doi candidați au avut pe rând microfoanele oprite în momentul în care oponentul răspundea la întrebări. Decizia a fost luată de organizatori pentru a evita întreruperile frecvente din timpul primei confruntări.

De altfel, Joe Biden s-a poziționat ferm în favoarea instituirii acestei reguli, în vreme ce oponentul său a contestat-o, fără să aibă, însă, sorți de izbândă. De la criza COVID-19 până la încercările Rusiei și ale altor state de a influența alegerile și chiar sursele de finanțare pentru campaniile electorale, toate aceste subiecte au fost acoperite și au dus la acuzații dure între candidați.

ADVERTISEMENT

La capătul dezbaterii, sondajele de opinie îl indicau drept favorit pe Joe Biden, cu 51% din totalul voturilor exprimate, în vreme ce președintele în exercițiu a fost creditat cu doar 43%. Victoria-surpriză din precedentele alegeri, organizate în urmă cu patru ani, ridică, însă, un mare semn de întrebare în privința credibilității acestor sondaje.

Donald Trump, despre criza COVID-19: „Avem un vaccin. Este pregătit și va fi anunțat peste câteva săptămâni”

„Militarii vor distribui acest vaccin. Vă spun din experiența personală că am fost în spital, am avut acest virus, m-am făcut bine. Este ceva ce mi-au dat, am stat în spital puțin timp, m-am făcut bine, și acum se spune că sunt imun pentru 4 luni sau pentru toată viața, nu se știe.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Voi încuraja pe toată lumea să poarte masca tot timpul. Voi avea grijă să testăm rapid. Mă voi asigura că avem standarde internaționale pentru a deschide școlile și afacerile și să fie în siguranță oamenii.

Nu este vina mea că virusul a ajuns în SUA. Și nu este nici vina lui Joe. Este vina Chinei”, a spus Donald Trump în momentul în care a fost adusă în discuție cea mai stringentă problemă cu care se confruntă SUA și întreaga lume: criza COVID-19.

ADVERTISEMENT