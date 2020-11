Alertă în lumea folclorică! Mai mulți artiști, infectați cu coronavirus după ce au fost la o filmare. Printre ei se află Maria Ghinea și Nicu Paleru

Mai mulți cântăreți de muzică folclorică din România au fost infectați cu noul coronavirus după ce au participat la niște filmări. Printre artiști se numără Maria Ghinea și Nicu Paleru.

Maria Ghinea a vorbit despre situația prin care a trecut, căci s-a speriat foarte tare după ce a primit rezultatul testului Covid.

„Azi sunt puțin mai bine, după a șaptea zi de tratament. Am început de joi tratamentul, spunandu-i doamnei doctor că mi-e rău, mi-a zis că am covid. Vineri am făcut un test rapid, a ieșit pozitiv.

Abia sâmbăta mi-a făcut DSP-ul testul și abia marți mi-au dat răspunsul, puteam să mor daca nu începeam să iau tratamentul.

M-au luat niste dureri de cap atât de groaznice de ziceam că mor, credeam că-mi crapă capul. Am făcut temperatura 38, mă ardea pe gât că și cum îmi pusese cineva un fier de calcat, o tuse seaca, apoi m-au luat frisoanele. Și am început să iau tratamentul”, a declarat Maria Ghinea pentru starpopular.ro.

Maria Ghinea a avut simptome destul de grave de coronavirus

Cântăreața s-a confruntat cu simptome la scurt timp după infecție și susține că o durea atât de tare capul de parcă ar fi bătut-o cineva cu ranga.

„Păstrez legătură cu dna doctor de la Victor Babeș din Craiova și îi spun saturația de oxigen în sânge, temperatura, tensiunea că am probleme cu inima. Azi noapte mi-a fost tare rău, am vomitat și m-a durut stomacul. Mă durea corpul că și cum m-ar fi bătut cineva. Ziua mă simt mai bine, dar noaptea e foarte rău”, a completat interpreta de muzică folclorică.

Întrebată dacă familia ei este în pericol în vreun fel, artista a vrut să îi liniștească pe toți. Băiatul cel mic se află în Anglia, iar cel mare este la Vâlcea, departe de locul unde este izolată muziciana. Cântăreața primește la ușă tot ce are nevoie: mâncare, medicamente plus alte lucruri necesare, iar pentru asta le mulțumește în primul rând prietenilor care îi sunt aproape.

