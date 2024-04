Alertă la Universitatea Craiova! Costel Gâlcă, în criză de stoperi la derby-ul cu Rapid

Juraj Badelj a văzut cartonașul galben în etapa trecută cu CFR Cluj, iar stoperul croat este suspendat pentru derby-ul Rapid – Universitatea Craiova. Raul Silva este singura soluție pentru Constantin Gâlcă, după ce Denil Maldonado și Vlad Screciu s-au accidentat.

Alertă la Universitatea Craioca! Coste Gâlcă l-ar putea titulariza pe Raul Silva cu Rapid

Costel Gâlcă are din ce în ce mai multe probleme de efectiv la Universitatea Craiova, din cauza accidentărilor. Ba, mai mult, antrenorul grupării din Bănie are și un titular suspendat pentru derby-ul cu Rapid București.

ADVERTISEMENT

Juraj Badelj a luat galben în prelungiri pe stadionul „Ion Oblemenco” după un conflict cu Cristi Manea. Fundașul croat cu o selecție la naționala U21 a ajuns la patru cartonașe în play-off și astfel va rata derby-ul din Giulești cu Rapid.

Astfel, Costel Gâlcă va juca cel mai probabil în Giulești cu Raul Silva, fundaș care nu a mai jucat 90 de minute din luna ianuarie. în ultimele 13 confruntări.

ADVERTISEMENT

Raul Silva și Gjoko Zajkov au rămas singurii stoperi de meserie din lotul „alb-albaștrilor” pentru derby-ul cu Rapid București. Pe acest post au mai evoluat și Alex Crețu, Vladimir Screciu și Denil Maldonado.

Denil Maldonado s-a accidentat grav în deplasarea de la Sepsi Sfântu Gheorghe și va rata ultimele partide din play-off, așa cum FANATIK a anunțat. Nici veștile din partea lui Vladimir Screciu nu sunt bune, iar Sorin Cârțu a anunțat că medicii i-au interpretat greșit leziunea.

ADVERTISEMENT

Nici Alex Mitriță nu va juca în Rapid – Universitatea Craiova: „Are niște probleme la tendon”

, însă poate reveni cu FCSB, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Sorin Cârțu a vorbit despre situația accidentaților din lotul „alb-albaștrilor” la FANATIK SUPERLIGA.

„Cu Mitriţă am vorbit aseară. Mi-a arătat o porţiune deasupra labei, un tendon la care are nişte probleme. Nu avea o siguranţă că va juca sau nu. Cred că rămâne incert şi pentru meciul cu Rapid. Aseară am vorbit şi cu Screciu şi m-a îngrijorat ce i se întâmplă copilului ăstuia.

ADVERTISEMENT

Mai are de stat. Îl tratezi de ceva şi el are altceva. I s-a interpretat greşit leziunea. El are o leziune pe un tendon, nu musculară. El are probleme cu tendonul. Era tratat de ceva şi avea altceva. Nu ştiu ce şanse are să aibă Euro. Mi-a părut rău de el când i-am văzut faţa şi era deprimat, aşa”, a spus Sorin Cârţu la FANATIK SUPERLIGA.