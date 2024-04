Informații halucinante despre situația accidentărilor lui Mitriță și Screciu: „Am vorbit aseară cu el. I s-a interpretat greșit leziunea”

Universitatea Craiova a ratat şansa de a reveni pe locul doi, după ce a pierdut confruntarea cu CFR Cluj, scor 0-1. Ardelenii revin în lupta pentru locul secund, după eşecul dur din etapa trecută, scor 1-5, cu Farul Constanţa.

Informații halucinante despre situația accidentărilor lui Mitriță și Screciu: “M-a îngrijorat ce i se întâmplă copilului ăstuia”

Oltenii au avut două absenţe importante în meciul cu CFR Cluj: Alexandru Mitriţă şi Vladimir Screciu. Atacantul speră să îşi revină până la ora meciului cu Rapid, .

Sorin Cârţu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA situaţia accidentaţilor de la Universitatea Craiova, fiind îngrijorat de Vladimir Screciu, care nu a apucat să joace niciun minut în play-off din cauza faptului că a fost tratat greşit:

“Cu Mitriţă am vorbit aseară. Mi-a arătat o porţiune deasupra labei, un tendon la care are nişte probleme. Nu avea o siguranţă că va juca sau nu. Cred că rămâne incert şi pentru meciul cu Rapid.

Aseară am vorbit şi cu Screciu şi m-a îngrijorat ce i se întâmplă copilului ăstuia. Mai are de stat. Îl tratezi de ceva şi el are altceva. I s-a interpretat greşit leziunea. El are o leziune pe un tendon, nu musculară.

El are probleme cu tendonul. Era tratat de ceva şi avea altceva. Nu ştiu ce şanse are să aibă Euro. Mi-a părut rău de el când i-am văzut faţa şi era deprimat, aşa”, a spus Sorin Cârţu la FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârţu: “Noi suntem mama bună care îi ajută pe toţi”

nu profită de situaţiile favorabile şi în loc să se desprindă decisiv de adversarele directe, le ajută să iasă din criză, cum s-a întâmplat cu CFR Cluj şi Farul:

“Obiectivul nostru este locul doi, este clar. L-am anunţat de mai mult timp. Puteam să îl consolidăm şi am dat cu picioare unor situaţii foarte bune şi, în special, pe meciuri de casă, pe teren propriu.

Nu doar la meciul cu CFR Cluj, ci şi cu Farul. Pe Farul i-am băgat în joc. Noi reactivăm adversarii. Aşa am făcut cu Farul, aşa şi cu CFR. Le-am dat apă vie după înfrângerea dură cu Farul. Noi suntem mama bună care îi ajută pe toţi”, a spus Cârţu la FANATIK SUPERLIGA.

