Alex Bodi și Bianca Drăgușanu au avut o relație extrem de zbuciumată presărată cu numeroase scandaluri, despărțiri și împăcări.

Omul de afaceri a făcut o serie de dezvăluiri în emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”. Acesta a recunoscut că a bătut-o pe Bianca Drăgușanu de mai multe ori, dar spune el, regretă enorm. Afaceristul susține că de fiecare dată a fost provocat.

De asemenea, fostul soț al vedetei a negat că i-ar fi cerut blondinei să se prostitueze.

Alex Bodi a dezvăluit motivul pentru care a bătut-o pe Bianca Drăgușanu. “Nu am nicio scuză”

Alex Bodi s-a remarcat în show-biz după ce a apărut alături de Bianca Drăgușanu. Mulți au crezut că au o relație perfectă, dar lucrurile nu au stat chiar așa. Chiar dacă susțin că s-au iubit, au fost implicați în numeroase scandaluri.

Invitat la emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”, afaceristul a recunoscut să a bătut-o pe Bianca de mai multe ori și spune că ceea ce a făcut. Acesta susține că de fiecare dată a fost provocat și nu a reușit să se abțină. Fosta soție a lui Bodi a apărut în urmă cu ceva vreme în repetate rânduri de acesta în cei doi ani petrecuți împreună.

“În primul rând cred că nu am nicio scuză. (…) Dar să dau eu într-o femeie trebuie să existe o sumedenie de provocări. Pentru că un om calm, la locul lui, un om care nu-și dorește scandal sau violență, trebuie să fie provocat ca să recurgă la așa ceva.

Majoritatea episoadelor noastre de ceartă au fost din cauza geloziei. E adevărat că și ea sărea la bătaie, iar eu nu aveam cum o menajez…Nu am făcut nicio pasiune să dau în ea, Doamne ferește”, a declarat Bodi,

Omul de afaceri recunoaște că au existat și episoade extrem de violente. Acesta susține că de fiecare dată a fost provocat de către fosta sa soție, care niciodată nu a încercat să aplaneze conflictul.

“Nu mă consider un bărbat că am lovit o femeie…Ultima dată m-a înjurat de bunica mea care a murit. (…) recunosc, nu mă pot numi bărbat, dar nu am bătut-o din plăcere”, a mai spus Bodi.

Bodi a negat că i-ar fi cerut blondinei să se prostitueze

Cei doi au format un cuplu aproximativ doi ani de zile. În acest timp s-a spus că afaceristul i-ar fi cerut Alex Bodi a negat acest lucru și a explicat că a încercat să o răsfețe cât de mult a putut.

“Doamne ferește, niciodată. Sub nicio formă. Nici nu s-a pus problema de așa ceva. Bianca a fost cu mine ,în doi ani de relație, un an jumate numai în vacanță”, a mai spus afaceristul la Kanal D.