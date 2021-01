Alex Bodi, atac deschis la Bianca Drăgușanu: „Mi-e scârbă, sincer!”

Alex Bodi nu vrea nici în noul an să îngroape securea războiului cu Bianca Drăgușanu. Ba chiar o acuză, subtil, printr-un mesaj publicat recent, că i-a închis pentru a treia oară contul personal de Instagram.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Mie unul mi-e scârbă, sincer și mi-e milă de asemenea persoană”, susține controversatul om de afaceri, proaspăt eliberat după ce Curtea de Apel a respins propunerea procurorilor de prelungire a mandatului de arestare preventivă într-un dosar în care este acuzat de trafic de persoane.

Cât despre fosta soție, aceasta încearcă să stea cât mai departe de scandal și pare să fi dat uitării trecutul. Noaptea dintre ani a prins-o în Dubai, alături de „brigada sa”, mâncăruri alese, băuturi fine și o priveliște care îți taie răsuflarea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alex Bodi dă de pământ cu Bianca Drăgușanu după ce i-a fost închis contul de Instagram

„Cine s-ar preta să îți închidă contul de Instagram pentru a treia oară? Doar cineva frustrat și care nu suportă să te vadă fericit!!!

Mie unul mi-e scârbă, sincer și mi-e milă de asemenea persoană!!”, a scris Alex Bodi pe contul său de Facebook. Chiar dacă nu a specificat exact la cine se referă, sursele noastre o indică drept „țintă” a mesajului pe nimeni alta decât Bianca Drăgușanu.

ADVERTISEMENT

Și-a regăsit Bianca fericirea în brațele lui Cengiz Şıklaroğlu? Reacția afaceristului turc

În timp ce Alex Bodi refuză să îngroape securea războiului, Bianca Drăgușanu pare să-și fi regăsit fericirea în brațele turcului Cengiz Şıklaroğlu. Blondina a „fugit” recent la Istanbul pentru o scurtă întâlnire cu omul de afaceri, amplificând astfel zvonurile conform cărora întrei ei ar fi ceva mai mult decât o frumoasă prietenie. Chestionată pe marginea subiectului, a negat, însă, presupusa poveste de dragoste.

„Nu am avut nicio aventură. Suntem doar prieteni. Le-am spus tuturor, dar nu m-au crezut. Şi avem această frază cu «Baby, are you lost?» (nr. «Iubire, te-ai pierdut?») pentru că atunci când am venit prima dată aici, m-am pierdut. Eram în taxi, şi el a trimis o maşină după mine.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu am aşteptat maşina şi am plecat de la hotel cu 5 minute înainte. El a trimis maşina, iar eu am plecat. Şi m-a sunat: «Bună, baby, unde eşti? Maşina este în faţa hotelului tău», iar eu am spus: „Nu ştiu unde mă aflu, cred că m-am pierdut.” Şi mi-a spus cuvintele astea magice: «Te-ai pierdut, baby girl?»”, a spus Bianca, în timp ce turcul nu s-a sfiit să admită că „orice bărbat şi-ar dori-o” drept parteneră.

„Avem nevoie de timp. Orice bărbat şi-ar dori-o pe Bianca. Este ceva normal. Dar acum nu am timp pentru că trebuie să muncesc. Şi mai am şi alte probleme: nu pot ieşi. Stau numai în Istanbul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu pot veni în România. Nu pot ieşi de aici. Cred că Bianca s-ar plictisi de mine. Şi poate după două luni ar spune că vrea să meargă la petreceri, iar eu nu pot să merg şi mi-ar spune că nu mă mai vrea.

Bianca este foarte diferită. Viaţa mea este atât de diferită… Poate că ea ar vrea, poate că eu aş vrea să fie ceva între noi, dar viaţa mea… Începe o perioadă grea pentru mine pentru că abia am ieşit din închisoare, acum 4 luni şi să am o relaţie este foarte greu pentru mine”, a dezvăluit Cengiz Şıklaroğlu.