Alex Bodi, eliberat din arest la domiciliu! A încălcat deja legea, după ce a fost plasat sub control judiciar

Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu, a fost eliberat din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar. Afaceristul a ajuns pe mâna oamenilor legii în noiembrie 2020, când a fost arestat într-un dosar deschis pentru trafic de persoane și proxenetism.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FANATIK.RO a aflat că Alex Bodi a primit din partea judecătorilor de la Curtea de Apel Craiova vestea mult așteptată: înlocuirea arestului la domiciliu cu plasarea sub control judiciar, pentru 60 de zile. În perioada în care se află sub control judiciar, fostul soț al Biancăi Drăgușanu are de respectat mai multe obligații.

Ce a făcut, însă, afaceristul la scurt timp după ce a primit decizia instanței? S-a urcat la volanul unuia dintre bolizii de lux pe care îi deține și a început să filmeze cu telefonul mobil, iar imaginile le-a publicat pe o rețea de socializare, dorind parcă să dea sfară în țară că se poate bucura, din nou, de libertatea din afara pereților vilei în care locuiește. A uitat destul de repede, se pare, că utilizarea telefonului mobil la volan reprezintă contravenție.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dosarul în care este judecat Alex Bodi

Alex Bodi este judecat într-un dosar în care este acuzat de trafic de persoane, proxenetism și șantaj. Conform informațiilor apărute la scurt timp după ce a ajuns pe mâna autorităților, Alex Bodi ar fi recrutat mai multe tinere pe care le-a obligat să se prostitueze, el fiind acuzat şi de o infracţiune de şantaj.

Ce măsuri trebuie să respecte Alex Bodi, după ce măsura arestului la domiciliu a fost înlocuită cu controlul judiciar

Pe durata măsurii preventive a controlului judiciar, inculpatul Alex Bodi trebuie să respecte următoarele obligații:

ADVERTISEMENT

Să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară ori de câte ori este chemat;

Să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în fața căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinței;

Să se prezinte la organul de poliție în raza căruia locuiește, desemnat cu supravegherea, de fiecare dată când este chemat;

Să nu părăsească țara decât cu încuviințarea prealabilă a instanței de judecată;

Să nu comunici în mod direct sau indirect, pe orice cale, cu persoanele vătămate sau implicate în docar, printre care se numără și fosta sa soție, Iulia Sălăgean.

Câți ani de închisoare riscă Alex Bodi, pentru trafic de persoane, proxenetism și șantaj

Conform Codului penal, Alex Bodi poate sta ani mulți după gratii, dacă este găsit vinovat pentru trafic de persoane, proxentism și șantaj. Pedeapsa poate ajunge până la 10 ani de închisoare și, în funcție de verdictul instanței, fostul soț al Biancăi Drăgușanu riscă să primească o pedeapsă și mai mare, dacă toate acuzațiile care i se aduc se dovedesc reale.

“Determinarea sau înlesnirea practicării prostituției ori obținerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către una sau mai multe persoane se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. În cazul în care determinarea la începerea sau continuarea practicării prostituției s-a realizat prin constrângere, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.”,se arată în Codul Penal, conform Art 213.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alex Bodi și Bianca Drăgușanu, mariaj cu bătăi și amenințări

Afaceristul Alex Bodi s-a căsătorit cu Bianca Drăgușanu în vara lui 2019 și, câteva luni mai târziu, au divorțat cu mare scandal. După un mariaj cu despărțiri și împăcări, presărat cu agresivitate fizică și psihică – după cum dezvăluia chiar Bianca Drăgușanu-, cei doi au semnat actele de divorț, în martie 2020. De atunci, numele lor au fost implicate în mai multe scandaluri, deși atât Bianca Drăgușanu, cât și Alex Bodi și-au refăcut viețile personale. Pe o parte, blondina trăiește o poveste de dragoste cu scântei – cum altfel?! – cu Gabi Bădălău, iar Alex Bodi și-a găsit alinare și sprijin în brațele rusoaicei Daria Radionova.

ADVERTISEMENT