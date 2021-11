Alex Bodi scapă de pușcărie, dar este plasat sub control judiciar. Ce nu are voie să facă fostul soț al Biancăi Drăgușanu

Vești bune pentru Alex Bodi. Se pare că afaceristul va fi eliberat din închisoare și plasat sub control judiciar.

Omul de afaceri a fost încarcerat în luna octombrie după ce nu s-a prezentat la un termen din proces. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a fost trimis în judecată pentru proxenetism, șantaj și spălare de bani.

Bodi va ieși acum din închisoare, dar are mai multe restricții.

Alex Bodi scapă de pușcărie, dar este plasat sub control judiciar

Alex Bodi se pare că va ieși cât de curând din închisoare. ar fi avut loc un nou termen în proces, eliberarea acestuia și plasarea sa sub control judiciar pentru 60 de zile.

ADVERTISEMENT

Dacă Parchetul va contesta, Curtea de Apel va lua decizia finală.

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a ajuns din nou în închisoare în luna octombrie. Acesta a lipsit de la un termen și magistrații au decis arestarea sa preventivă. Bodi declara că ar fi trimis instanței niște acte pentru a-și justifica absența de la proces.

“Este doar din simplul fapt că nu m-am prezentat la un anumit termen, unde bineînțeles aveam și obligația, dar am avut motiv justificat, am și există actele medicale depuse, dar se pare că nu a fost suficient și domnii au decis arestarea mea preventivă, nicidecum un avertisment, sau poate un arest la domiciliu”, spunea Bodi înainte de a ajunge la din nou la închisoare.

ADVERTISEMENT

Ce nu are voie să facă fostul soț al Biancăi Drăgușanu

Afaceristul va fi plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, ceea ce înseamnă că trebuie să respecte unele condiții. El este obligat să se prezinte atunci când judecătorul de cameră preliminară îi solicită prezența.

Nu are voie că vorbească cu persoanele vătămate din dosar. Trebuie să anunțe autoritățile dacă își schimbă locuința. În plus, are obligația să meargă la organul judiciar pe raza localității în care locuiește în cazul în care este chemat.

ADVERTISEMENT

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu alături de mai multe persoane într-un dosar de trafic de persoane, proxenetism și șantaj. Se pare că acesta ar fi obligat mai multe tinere să se prostitueze.

Victimele erau se pare duse în Elveția, Marea Britanie, Italia Germania sau Spania. Cele care refuzau ar fi fost sechestrate.