Alex Mitriţă a vorbit despre un eventual transfer de la Universitatea Craiova: “Sunt de 6 luni aici. Asta vreau!”

Vedeta oltenilor a reușit să înscrie 6 goluri în ultimele 5 partide și a ajuns la cota 7 în acest sezon. Golul marcat de Mitriță contra celor de la UTA a ajutat-o pe Craiova să smulgă un punct în deplasare.

Mitriță nu se gândește la plecare

“Am făcut iarăși cadou două goluri, din păcate asta a fost seara. Am dominat meciurile, dar când faci greșeli și oferi goluri adversarilor, asta se întâmplă. Nu știu ce s-a întâmplat, s-au făcut două greșeli. Primele goluri au venit foarte repede, din păcate nu am învățat din meciul trecut.

Nu mai aveam ce face, trebuia să intrăm pe teren să schimbăm meciul. Din păcate, am pierdut două puncte foarte importante. Dacă continuăm să pierdem puncte în continuare, cu siguranță se va mări avantajul FCSB-ului. Vom merge în vacanță și la următorul meci o să fie mai bine. În această seară, prima repriză nu am arătat foarte bine. Nu mă gândesc la transfer, am venit de 6 luni la Craiova, vreau să termin campionatul aici.

Trebuie să vorbim despre colectiv, nu despre mine. Trebuie să îmbunătățim anumite aspecte. Am făcut și meciuri foarte bune, dar vă dați seama că nu suntem fericiți când pierdem puncte din cauza noastră. Mă gândesc să-mi fac treaba la echipa de club, după vedem ce se va întâmpla la echipa națională”, a declarat Alexandru Mitriță.

Universitatea Craiova a revenit de la 0-2

.În minutul 3, UTA a deschis scorul printr-o acțiune coordonată între Costa Rodrigues și Cooper. Cooper a șutat slab, dar Micovschi a intervenit hotărât, împingând balonul în poarta goală și stabilind avantajul pentru gazde. Peste doar câteva minute, același Micovschi a reușit să facă dubla.

Universitatea Craiova a revenit în joc chiar înainte de pauză. Bancu a redus din diferență în urma unei pase reușite de Mitriță. Mitriță a fost omul care a adus golul doi pentru olteni. .

“Am început inacceptabil, nu aveam voie să începem astfel jocul. Am primit două goluri copilărești, nu am explicație de ce. Ne pare rău că nu am reușit să întoarcem rezultatul. Suntem triști că pierdem puncte și nu arătăm jocul nostru.

FCSB a câștigat ultimul meci, dar mai puțin important este ce fac cei din fața noastră, cât timp noi nu adunăm puncte. Ne lipsește constanța, că nu adunăm puncte și pierdem la meciuri ușoare.

Sunt sigur că cei din conducere vor analiza, poate unii vor pleca, alții vor veni. Asta este fotbalul și face parte din joc. Îmi este greu să fac o analiză la cald, vom analiza după vacanță”, a declarat Alexandru Crețu.