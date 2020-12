Alexandra Dinu, despre rețeta succesului. Cum a debutat în televiziune

Alexandra Dinu a oferit detali surprinzătoare referitoare la debutul ei în televiziune. Frumoasa actriță este noul jurat al emisiunii difuzate pe Pro TV, ,,Românii au Talent”.

Alexandra Dinu se poate mândri cu experiențe unice și cu o carieră demnă de invidiat. Frumoasa blondină s-a bucurat de mult succes la Hollywood, unde a jucat alături de cei mai apreciați actori din lume.

Fosta soție a lui Adrian Mutu a dezvăluit cum a debut în televiziune și cum a reușit să pună bazele unei cariere de succes, devenind cunoscută în întreaga lume.

Cum a debutat Alexandra Dinu în televiziune

Alexandra Dinu a debutat în televiziune pe vremea când era încă o adolescentă. Actrița în vârstă de 39 de ani a mărturisit că primul proiect în care a fost implicată a fost în anul 1999.

,,Primii pași în televiziune i-am făcut în 1999, când m-am dus singură la un casting și am fost aleasă din 300 de persoane, împreună cu alți tineri, să facem o emisiune pentru TVR2, care se numea „Trupa DP2. Eram cu toții tineri, fără experiență, și am învățat totul din mers. Emisiunea era în direct, 4 ore pe zi, și aveam tot felul de invitați interesanți. În perioada respectivă am cunoscut tot ce însemna showbiz în România. Ulterior, am prezentat o emisiune la TVR1 cu Horia Brenciu și apoi am primit oferta de a prezenta emisiunea „ProMotor, la PRO TV. Nu a durat mult, pentru că am ales să plec din România, urmându-mi familia pe care tocmai o întemeiasem.”, a declarat Alexandra Dinu pentru VIVA.

Frumoasa blondină și-a îndeplinit visul de a deveni actriță, fiind cunoscută în întreaga lume. Ulterior, aceasta a jucat alături de actori renumiți în Italia și în Statele Unite ale Americii.

,,Prima mea experiență profesională a fost într-un film de cinema al lui Radu Muntean, pe care l-am făcut la vârsta de 17 ani, iar ulterior am început să lucrez în televiziune, ca prezentator. Încă de mică, de când aveam 6 ani, visam să devin actriță. Mereu mi s-a părut interesant să intri în pielea altor personaje. Visam atunci cu ochii deschiși și mi se părea mult mai fascinantă viața de pe ecran decât realitatea. Peste ani de zile aveam să îmbrățisez această meserie, iar în fiecare rol interpretat până acum am pus o mică parte din sufletul meu. Cea mai amplă experiență cinematografică am trăit-o în Italia, însă am avut și șansa de a trăi visul american, tocmai în Los Angeles.”, a continuat actrița.

Mai mult, Alexandra Dinu a jucat alături de actori celebri precum Pierce Brosnan sau Adrien Brody, iar, cu cel din urmă, a rămas și acum în relații foarte bune.

,,Să-l cunosc și să am șansa de a lucra cu Adrien Brody a fost o întâmplare ce a ținut de noroc. Am învățat foarte multe de la el. Înainte de a fi actor, el este un OM. Cu bun-simț, umil, cu un caracter frumos și un suflet de artist. Cele mai importante lucruri învățate de la el și de la alții ca el? Indiferent de cât de mare ajungi în viață trebuie să-ți păstrezi modestia, simțul rațiunii și să rămâi cu picioarele pe pământ. Așa cum spune și Papa Francisc: „Pentru a fi mare trebuie, înainte de toate, să știi să fii mic. Smerenia este baza măreției adevărate. Am rămas în relații de apropiată prietenie cu Adrien. I-am propus și să vină în România pentru premiera peliculei „Bullet Head, în decembrie 2017, și a făcut acest lucru fără ezitări.”, a spus Alexandra Dinu despre relația ei cu Adrien Brody.

