Alexandra Stan, singura concurentă de la Survivor România 2021 care trece prin așa ceva. Surpriza e mare

Alexandra Stan este singura concurentă de la Survivor Romania 2021 care se bucură de iubirea necondiționată a partenerului de viață. Bărbatul a lăsat totul baltă în țară și a venit în Republica Dominicană pentru a fi alături de artistă.

Surpriza e mare, cu atât mai mult cu cât vedeta anunța în noiembrie 2020 că a pus punct relației amoroase. Iată că frumoasa blondină s-a împăcat cu fostul partener de viață înainte de a pleca în competiția sportivă de la Kanal D, bărbatul iubind-o foarte mult.

Cântăreața trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Bogdan Drăghici, un tânăr om de afaceri, alături de care Alexandra Stan a trăit unele dintre cele mai frumoase momente din viața sa. Iubitul vedetei este foarte atent, dovadă că a zburat în Republica Dominicană pentru a-i fi aproape.

Iubitul Alexandrei Stan, gest uimitor. Ce a făcut bărbatul pentru Faimoasa de la Survivor România

„Lăsați-o în pace pe Alexandra, că are iubit!”, a spus un coleg al celebrei cântărețe de la Survivor România 2021, după ce în urmă cu mai bine de o săptămână Alexandra Stan era pe punctul de a părăsi competiția sportivă de la Kanal D.

Acela a fost momentul în care iubitul artistei a luat decizia de a-i fi aproape. Bogdan Drăghici a luat primul avion cu destinația Punta Cana pentru a se asigura că-i va fi aproape blondinei în cazul în care este eliminată din reality show.

Potrivit unor surse citate de wowbiz.ro, iubitul Alexandrei Stan a rămas în Republica Dominicană, în ciuda faptului că vedeta este în continuare în competiție. Bărbatul este îndrăgostit de vacanțe și escapade prin locuri exotice, motiv pentru care se bucură de timpul petrecut în jungla dominicană.

Tânărul nu este singur, ci alături de niște prieteni cu care nu are timp deloc să se plictisească. Și-a închiriat o mașină și a vizitat locurile superbe din zonă, așa cum se poate vedea din imaginile postate pe rețelele de socializare.

Alexandra Stan și Bogdan Drăghici, momente unice împreună

Alexandra Stan a început relația actuală după ce s-a despărțit de Bogdan Stăruială, un bărbat pe care-l știa de foarte mulți ani. Cei doi au fost împreună mai bine de 4 ani și toată lumea îi vedea ajungând la altar, însă acest lucru nu a mai fost posibil.

Faimoasa de la Survivor România 2021 s-a îndrăgostit din nou, tot de un bărbat pe nume Bogdan, dezvăluind la un moment dat că această poveste este una care a adus-o pe culmile fericirii. Cântăreața și partenerul ei de viață au trăit momente unice împreună.

„Ultima relație pe care am avut-o cu un bărbat, chiar dacă a fost cu adevărat eliberatoare și liberă, și deschisă, m-a lăsat cu inima frântă pentru că am făcut greșeala de a proiecta, de a visa, așa că m-am atașat din cauza așteptărilor de viitor.

Pot să spun că ultimele 5 luni au fost de-a dreptul superbe, nebune, m-am simțit iubită, am călătorit, am dansat cu zeii, am făcut dragoste pe plajă, am înotat la lumina lunii”, spunea artista despre Bogdan Drăghici în urmă cu câteva luni.