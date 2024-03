Alexandru Albu, prima declarație după ce a fost exclus din lotul lui Rapid: ”Omul din greșeli învață”

. Pentru giuleșteni urmează derby-ul cu FCSB, din ultima rundă a sezonului regulat.

Alexandru Albu, după Universitatea Craiova – Rapid 1-1: ”Cred că meritam victoria, pentru că am avut un penalty”

După meciul de la Craiova, Alexandru Albu a oferit prima declarație după ce . Albu a fost introdus în minutul 61 al partidei din Bănie, în locul lui Jakub Hromada.

”A fost greu, am întâlnit o echipă bună. Cred că trebuia să înscriem mai repede în prima repriză, având în vedere că am avut niște situații foarte bune. Nu am reușit să luăm deciziile corect. Per total, am făcut o partidă bună.

Pe final cred că meritam victoria, pentru că am avut un penalty. Mingea era în teren, nu vreau să mă pronunț, dar totuși cred că trebuia să fie acordat. Asta este, mergem mai departe, ne așteaptă un derby și trebuie să dăm totul pentru a câștiga.

Toate meciurile trebuie să le tratăm ca o luptă, să dăm totul pe teren pentru echipă și pentru suporteri. Meciul cu FCSB nu știu dacă este ultima șansă de a câștiga campionatul, dar trebuie să câștigăm. Trebuie să luăm cele 3 puncte pentru a micșora distanța”, a declarat Alexandru Albu, după Universitatea Craiova – Rapid 1-1.

Alexandru Albu, și-a cerut scuze în fața suporterilor lui Rapid

Alexandru Albu și-a cerut scuze în direct pentru că a ieșit în club, după partida de la Iași, și speră că va ajuta echipa de acum înainte.

”A fost o perioadă puțin mai grea pentru că am făcut acea greșeală. Vreau să-mi cer scuze suporterilor, să le spun că îmi pare rău.

Știm cu toții că iubesc acest club. Nu trebuia să fac acel gest prostesc, dar omul din greșeli învață. Îmi pare rău pentru toată situația creată, nu trebuia să ies nicaieri, îmi cer încă o dată scuze.

Am avut o perioadă mai grea în plan personal și am simțit să refulez. Am plătit pentru asta. Acum trebuie să fiu concentrat pentru că echipa are nevoie de mine, de noi.

Când intrăm în teren trebuie să dăm tot pentru a câștiga. Nu contează perioada, trebuie să luăm meci cu meci”, a declarat Alexandru Albu, după Universitatea Craiova – Rapid 1-1.

Alexandru Albu, după U Craiova - Rapid 1-1