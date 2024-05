Alexandru Ciucu știe ce vrea pentru viitor când vine vorba de femei: ”Una singură e foarte greu să nominalizez”

Alexandru Ciucu a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre viitorul său. Aflat în plin divorț de Alina Sorescu, Alexandru Ciucu a găsit soluția pentru a nu se mai gândi la problemele pe care le are în plan personal.

Alexandru Ciucu, surpriză în lumea creatorilor de modă. Se reprofilează

Alexandru Ciucu se pregătește să se reinventeze. Odată cu , de procesele legate de custodie și domiciliul copiilor lor, el se concentrează pe ceea ce înseamnă profesie. Și, ne-a dezvăluit în exclusivitate, lucrurile încep să se așeze.

”Mă concentrez acum foarte mult pe colecția de damă. E o colecție la care tot lucrez de ceva timp. Am o colecție gata, dar nu am făcut o lansare. Lucrez acum pentru colecția de toamnă-iarnă. Dar știi cum e… Lucrul bun la 9 luni, sau ca elefantul, 36.

Colecția de care am vorbit pe când eram în pandemie am terminat-o. Dar nu am lansat-o. Nu o țin acasă și, sincer să fiu, cred că mai am doar jumătate din ea. Am vândut din ea. De exemplu, cliente care vin cu soții lor la probă la costume, văd și colecția aia și… mai iau o rochie. Am avut o clientă care a luat și patru rochii.

Prețurile depind de material, de țesătură, dar o rochie de vară, așa, lejeră, flu flu, din mătase, costă undeva între 500 și 800 de euro. Dar sunt rochii de-a gata, nu le fac pe comandă, sunt pe măsuri”, spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Alexandru Ciucu.

Alături de ce femeie va prezenta Alexandru Ciucu noua colecție

În altă ordine de idei, când vine vorba de finalizarea colecției mai are o singură problemă. Ce femeie să îi reprezinte imaginea creațiilor pe care le va scoate din atelier. Și, mărturisește el, este o problemă care în frământă de multă vreme.

”Dacă mă întrebi ce femeie aș vrea să îmbrac din showbiz-ul românesc cu noua colecție e o întrebare foarte grea. Mă gândesc și eu la asta de foarte mult timp, nu pot să îți răspund la întrebare. Aș îmbrăca foarte multe, dar una singură e foarte greu să nominalizez. Încă mă gândesc la lucrul ăsta.

Când vine vorba de bărbați însă e mai simplu. Am îmbrăcat cam toți bărbații pe care am dorit să îi îmbrac. Dar mi-ar plăcea să îl îmbrac și pe Țiriac. Să știi că Ion Țiriac este un om foarte calculat, se vede și în filmul Nasty. Cred că este pretențios în sensul bun al cuvântului și cred că mi-ar plăcea să îi fac un costum, la un moment dat…

Am îmbrăcat-o o dată pe Loredana Groza (sugestia reporterului, n. red.). Dar în costum. La a doua colecție lansată de mine, pe vremea când era Tata și fiul, am prezentat-o pe muzică live, cu taraful ei, cu Agurida… Se întâmpla prin 1999”, mai spune, pentru FANATIK, Alexandru Ciucu.

Cine e ”client de tip mană cerească”

Ca orice designer, sunt momente în care se întâlnesc cu pretențiile clienților care își doresc haine la comandă. Unele sunt rezonabile, altele însă pot deveni absurde. Dar, spune pentru oricare dintre variante.

”Când vine vorba de clienți pretențioși, dacă pretențiile sunt rezonabile, adică dacă clientul este într-adevăr în cunoștință de cauză, este un client de tip mană cerească. Iar asta pentru că vorbim aceeași limbă și toate eforturile noastre duc în aceeași direcție, către perfecțiune.

Dar nu zic că nu se mai întâmplă, câteodată, și să vedem pretenții care nu sunt atât de rezonabile. Atunci, într-un fel sau altul găsim o soluție. Dar cred că, în asemenea cazuri, nemulțumirea vine din altă parte”, ne-a mai spus Alexandru Ciucu.