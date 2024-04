Alexandru Sautner, ieșire nervoasă la Chefi la Cuțite: ”Când eu vorbesc, tu să taci!”

Tensiunile cresc de la o ediție la alta în sezonul 13 al Chefi la Cuțite. Odată cu selectarea concurenților și împărțirea pe echipe, presiunea se mărește inclusiv pe jurați. De ce s-a enervat chef Alexandru Sautner marți seară?

Cine l-a supărat pe chef Alexandru Sautner

Probele culinare sunt tot mai dificile și trebuie terminate într-un timp record, : Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu.

În ediția din 23 aprilie, Alexandru Sautner a răbufnit la unul dintre membrii echipei sale. Mai exact, la cuțitul său de aur, Mario Mădălin, care nu s-a comportat în bucătărie pe măsura a ceea ce a primit în preselecții.

Alexandru Sautner, supărat pe Mario Mădălin, cuțitul de aur din echipa sa

În viziunea maestrului bucătar Alexandru Sautner, Mario Mădălin ar fi trebuit să dea dovadă de mai multă îndemânare, dar și de ascultare. Cheful s-a simțit deranjat de atitudinea participantului de a-i întoarce vorba.

”Dacă nu mă asculți pe mine și mai faci de capul tău astăzi, ne supărăm foarte tare! Eu ți-am ținut cuptorul să facem carnea acolo… Vorbesc eu acum! Tu trebuie să fii unul de ăla care atunci când eu vorbesc, tu să taci!

Când te întreb de ceva, îmi răspunzi! Nu merge așa, pentru că eu nu am venit aici să fac figurație! Vreau să câștig! Suntem aici să luptăm!”, a spus juratul marți seară, enervat de Mario Mădălin.

Alexandru Sautner crede că echipa trebuie să știe cine este liderul, încât fiecare membru să se responsabilizeze pe măsură, adică să se grupeze atât de bine, încât la final să iasă cu punctaj fruntaș față de echipele adversare.

”Când am vrut să le spun ceva, el a sărit cu gura. Atunci a trebuit să le arăt care comandă în această echipă! Nu există unul mai sus și unul mai jos, chiar dacă unul are cuțitul de aur și celălalt nu îl are. Toți suntem o echipă aici!”, a mai precizat Alexandru Sautner.

Alexndru Sautner este convins că echipa lui va reuși să urce pe podium. ”Am pierdut o bătălie, nu s-a pierdut războiul! Poate jocul ăsta i-a trezit, dar rămâne de văzut. Schimbăm foaia astăzi!”, a mai declarat maestrul buăcătar.