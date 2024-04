”Regina Întunericului”, scoasă din minți la Chefi la Cuțite 2024. Concurenta care a supărat-o pe Gabriela Lucuțar

Tensiunile cresc în sezonul 13 al Chefi la Cuțite. Concurenții selectați să meargă mai departe în competiția culinară au fost puși pentru prima oară să gătească pe echipe și s-au ivit altercații. Gabriela Lucuțar, supranumită și ”Regina Întunericului”, a răbufnit, fiind enervată de o colegă.

De ce a răbufnit Gabriela Lucuțar la Chefi la Cuțite 2024

Gabriela Lucuțar se află printre participanții aleși să se lupte pentru premiul cel mare de 30.000 de euro, la Chefi la Cuțite. Mai este cale lungă până atunci și nu se știe cum va rezista, căci a fost enervată chiar din prima etapă în care a fost pusă să gătească sub presiune, cu echipa sa.

Toți concurenții au trebuit să prepare rețete pe bază de fructe și legume. Tema pare una simplă, dar i-a pus pe fugă rapidă în cămară pe cei care visează să devină adevărați chefi. Gabriela Lucuțar a avut o scurtă altercație cu Iulia Creangă, cea desemnată să fie atentă la fiecare fel al membrilor echipei sale.

Mai exact, nu a fost de acord cu modul cum colega sa îi dădea indicații. I s-a părut că mai mult se băga în seamă și, din punctul său de vedere, chiar a făcut greșeli când gătea.

”Stai pe margine, nu stai bine, pune farfuriile, întinde farfuriile. Îngerii stau cu ochii pe noi. Ăi place să îmi dea mie indicații. Ea nu știe nimic despre mine. Chef, eu nu mai învârt în nimic.

Sub nicio formă Iulia nu a fost cea care a condus echipa, ea se băga foarte mult în seamă și, din punctul meu de vedere, chiar a făcut niște greșeli majore, dar eu am lăsat-o în pace”, a spus Gabriela Lucuțar la

Ce gest a făcut Gabriela Lucuțar față de colega cu care s-a certat

La un moment dat, Gabriela Lucuțar s-a apropiat de Iulia Creangă și i-a aruncat niște condimente în vasul în care gătea. Ulterior, explicația sa a fost ceea că nu a intenționat decât să o ajute, fiindcă i s-a părut că-i lipsește ceva mâncării.

”Încerc să mă stăpânesc, dar îmi este foarte greu, cu o persoană ca ea. Am văzurt niște condimente, am pus mâna pe ele și le-am aruncat în tigaia ei, apoi am amestecat. O ajutam, pentru că mi s-a părut că nu are culoare cărnița. Îi lipsea ceva”, a mai spus Gabriela Lucuțar.

Iulia Creangă, însă, a justificat că indicațiile sale au fost cu scopul de a ajuta echipa să găteasă mai rapid și mai eficient. De asemenea, a observat că ”Regina Întunericului” nu i-a luat în seamă spusele sale.

”M-am dus la ea și i-am arătat cum să îl zdrobească, ca să îi meargă mult mai repede. Nu cred că m-a băgat în seamă, nu cred că a făcut absolut nimic. Nici nu vrea să se implice”, a spus și Iulia Creangă.

De ce este supranumită Gabriela Lucuțar ”Regina Întunericului”?

Gabriela Lucuțar este cunoscută în showbiz prin prisma afacerii sale cu servicii funerare de lux. Totuși, ? Atunci când a pășit pentru prima oară la Chefi la Cuțite a explicat că ea poate vorbi cu cei trecuți în neființă și de a căror înmormântare se ocupă.

”Eu am o conexiune cu ei. Spiritul este acolo, trupul nu are legătură cu sufletul. Sufletul este acolo lângă mine. Trei zile stă lângă trup, până în ziua înmormântării. El știe ce fac eu și vede. Și eu, ca să nu îl sperii…Nu simte nimic, dar este lângă mine și să nu îl sperii, îi explic tot ceea ce îi fac. Îmi place să îi îmbălsămez noaptea, stau singură noaptea cu ei și vorbesc cu ei, îi simt. După ce fac make-ul, îi iau o oglindă și îl întreb dacă îi place. Le spun să vină cu mine acasă, ca să nu rămână singuri la frigider. Mi s-a întâmplat să merg prin casă și să îl văd prin living, pe canapea”, a explicat vedeta.