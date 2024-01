Alimentele la care a renunțat Mihai Trăistariu. Cum se menține în formă artistul la 47 de ani

Mihai Trăistariu are 47 de ani însă parcă nu își arată deloc vârsta. Care este secretul? Artistul a vorbit deschis despre schimbările din viața sa în ceea ce privește alimentația, dar și activitatea de zi cu zi.

Alimentele la care a renunțat Mihai Trăistariu

Mihai Trăistariu a renunțat la preparatele din carne. Acesta este pregătit să devină vegan, însă nu ar fi prima încercare. Chiar el a recunoscut că la un moment dat a mai încercat să își schimbe regimul alimentar.

ADVERTISEMENT

Și nu e complicată deloc această schimbare. Artistul spune că își ia toate vitaminele și proteinele din plante. De asemenea el a mai dezvăluit că . Chiar și așa, părerile sunt împărțite.

„Acum am mâncat o supă de dovleac și niște ghimbir cu un fel de fresh. Nu e așa de greu, ai fasole, de toate, legume și fructe, nu e greu, trebuie să suplinești vitamina B12, care era în carne și D. Proteine ai în plante. Eu am mai fost vegetarian și mâncam iaurt, lapte și ou, acum vreau să le scot și pe astea, să văd cum e.

ADVERTISEMENT

Am văzut studii, ieri când am scris pe Facebook mi-a scris Kamara că îmi dă sfaturi, că e de 5 ani, mai sunt vedete. E un pic mai sănătos, unii spun, alții mă ceartă, mi-a scris un nutriționist că greșesc.”, a declarat Mihai Trăistariu, la .

Cum se menține în formă artistul la 47 de ani

De ce a luat ? Artistul spune că îi e milă de animale. Totodată, el a văzut și mai multe filmulețe care l-au făcut să ia hotărârea.

ADVERTISEMENT

Și totuși cum se menține în formă artistul la cei 47 de ani ai săi? Acesta recunoaște că o perioadă a făcut sală, însă acum își face singur exercițiile. De asemenea, are și un stil de viață destul de activ.

Artistul recunoaște că din primăvară și până toamna participă la diferite evenimente. În același timp, el încearcă să fie atent la controlul caloriilor și să aibă grijă de el atât cât poate.

ADVERTISEMENT

„Am făcut și sală. Am făcut cu antrenor la început, am învățat și apoi am făcut singur. Merg primăvara 3 luni și iarna 3 luni, vara vin mereu dimineața turiștii, seara am concerte. Vreau să-mi fac simțită prezența, astfel încât să se întoarcă. (…).

Când fac sală mă controlez la calorii, să nu exagerez. Am fost mereu atent la mâncare, vegan o să fiu cât pot, dacă pot toată viața, e genial, dar eu cred că e bine, asta e părerea mea. Știu persoane care sunt de 30 de ani și au analizele bune.”, a mai spus Mihai Trăistariu.