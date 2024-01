Decizia radicală luată de Mihai Trăistariu: “Să vedem ce iese”

Începutul de an 2024 vine cu schimbări în viața lui Mihai Trăistariu. Cântărețul în vârstă de 47 de ani a luat o decizie drastică, dar utilă pentru sănătatea sa. ”Să vedem ce iese”, le-a precizat fanilor lui pe rețelele de socializare. Ce și-a propus să facă?

Mihai Trăistariu începe 2024 cu schimbări în viața sa. Ce decizie a luat

Urmează un nou capitol pentru Mihai Trăistariu. Artistul și-a anunțat admiratorii că va încerca să devină vegan. Va renunța astfel la carne și la produse lactate. Ce l-a determinat? El invocă drept motive iubirea față de animale, dorința de a mânca mai sănătos și să evite bolile care derivă din alimente pe bază de carne sau lactate.

De asemenea, Mihai Trăistariu a fost influențat ca să adopte un stil vegan și de câteva cărți pe care le-a citit sau de filme documentare. Datorită acestora a înțeles mai bine și chinurile la care sunt supuse animalele până ajung în farfuriile noastre.

Totuși, Mihai Trăistariu nu vrea să facă schimbarea într-un mod brusc. Pentru a se asigura că va putea urma veganismul pentru totdeauna, interpretul va începe printr-o testare de două săptămâni, încât să observe efectele asupra organismului.

”După vreo 5 cărți despre nutriție – citite în câteva săptămâni și după vreo 10 filme documentare vizionate – având ca subiecte : alimentația corectă, sănătoasă, animalele schingiuite, ucise fără milă și puse-n farfurie sau bolile care derivă mâncând produse animale… am ajuns la concluzia că vreau să încerc să fiu vegan.

Deocamdată, mi-am propus să fac asta timp de 2 săptămâni … să văd ceva, să simt cumva. Ca să-mi pot da seama dacă pot face asta mereu. Poate toată viața”, a explicat Mihai Trăistariu

Mihai Trăistariu încearcă să renunțe la carne și la produse lactate

Pentru a se asigura că organismul lui nu va avea nicio consecință neplăcută a veganismului și că va dispune de toți nutrienții necesari, Mihai Trăistariu se va mai hrăni și cu diferite suplimente, care să compenseze ceea ce ar putea lua din carne sau lactate.

Mihai Trăistariu a fost și vegetarian, adică își permitea să consume lapte, ouă, iaurturi sau brânză. În 2019 se întâmpla acest lucru, renunțând la carne în semn de protest . Însă, doar un an avea să reziste cântărețul complet fără carne.

”Eu sunt un mare iubitor de animale. Din 2010 am început să adun căței de pe stradă, am făcut și o asociație. Am căței, pisici, mai mult de aici pleacă chestia asta. Am început să îndrăgesc foarte mult animalele, simt nevoia să le protejez, să nu le mai mănânc.

Vegetarian era mai ușor că atunci mâncam lapte și ouă, iaurturi și brânză, nu mâncam carne. Acum, însă, vreau să fiu vegan, ai doar lipsă de vitamina B12 și D, și atunci astea trebuie să le iei suplimentar. În rest, găsești în plante tot ce-i trebuie organismului, nu trebuie să ne panicăm.

Mănânc supe, de toate felurile, mănânc orice care nu conține carne. Fasole, orez, legume, îmi fac salate cu avocado. Eu nu prea mâncam nici înainte multă carne, o cam evitam, dar în schimb mâncam mult iaurt, lapte și ouă. Astea trebuie să le scot, să vedem dacă pot să rezist fără ele!”, a mai detaliat solistul.