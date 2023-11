Alimentul adorat de români care trebuie consumat de maxim trei ori pe an. Medicul Vlad Ciurea avertizează: ”Creierului nu-i plac”

Medicul Vlad Ciurea trage un semnal de alarmă în legătură cu un aliment adorat de români. Deși e delicios, acesta nu trebuie consumat de mai mult de trei ori pe an. Ce efecte poate avea și de ce nu este atât de sănătos?

Alimentul adorat de români care trebuie consumat de maxim trei ori pe an

. Unele dintre ele nu sunt însă chiar atât de sănătoase. Deși sunt delicioase, iar simplul lor miros ne face poftă, adevărul e cu totul altul.

ADVERTISEMENT

Invitat la o emisiune tv, medicul Vlad Ciurea a vorbit despre alimentul adorat de români care nu trebuie consumat de mai mult de trei ori pe an. De asemenea, el a evidențial impactul anumitor mâncăruri asupra organismului nostru.

Despre ce aliment este vorba? Exemplul dat de medicul Vlad Ciurea

ADVERTISEMENT

Iar nu puțini sunt românii care, după ce simt mirosul micilor de pe grătar, au poftă imediat. În ciuda acesta lucru, Vlad Ciurea spune că în realitate, creierul nostru nu adoră un astfel de produs.

Medicul ne recomandă să îl consumăm de maxim trei ori pe an. Compoziția micilor s-ar părea că nu este de o calitate atât de bună. Drept urmare, este bine să ținem cont de acest sfat.

ADVERTISEMENT

Avertismentul medicului Vlad Ciurea

”Una este ceea ce îi place stomacului, acea bunătate a stomacului, și alta este creierul. Vă dau un singur exemplu. Când simțim mititeii care sfârâie pe grătar, plecăm în direcția respectivă. Ne-am dus după vizualizare, după zgomot, după miros.

Ancestral, în genomul românesc, s-au imprimat acești mititei care ne plac tuturor. Însă creierului nu îi plac. Nu are voie creierul să acceadă la acest produs. Nu am spus să nu guste de două ori pe an, de trei ori pe an, dar să nu fie o mâncare frecventă. Pentru că această compoziție, pentru celula nervoasă, nu este de cea mai bună calitate”, a mai spus doctorul, la Antena 3 CNN.

ADVERTISEMENT

Ce să facem pentru a ține sunt control pofta de mici? Vlad Ciurea spune că ne putem educa creierul, în loc să îl intoxicăm. Astfel, ne putem orienta către alimente care ne fac bine. El a dat exemplu persoanele care reușesc să mănânce preparate sănătoase, indiferent de situație.