Alimentul delicios care îți curăță organismul total. Se consumă între mese, dar unii români se feresc de el

Produsul sănătos care elimină complet toxinele din corpul uman. Este o gustare bună, însă multă lume evită să o consume, deși este la îndemâna tuturor și se găsește cu mare ușurință în toate magazinele românești.

Specialiștii susțin că cele mai bune pentru colon sunt fibrele care sunt esențiale pentru sănătatea organismului. Sistemul digestiv poate fi sănătos dacă se consumă constant rondele de orez expandat între mese.

Acestea sunt pregătite prin încălzirea boabelor de orez sub presiune ridicată, în prezența aburului. Procesul are loc într-o matriță specială care îi dă atât forma, cât și dimensiunea și textura dorită. În plus, presarea durează câteva secunde.

Totodată, datorită aburului care este degajat la momentul respectiv boabele ajung să se expandeze spre forma finală. Potrivit , pe lângă rondelele de orez, nutriționiștii spun că și semințele de floarea soarelui, fasolea și lintea sunt alegeri la fel de bune pentru organism.

Care sunt beneficiile orezului expandat

Orezul expandat are foarte multe beneficii pentru corpul uman, mai ales când vine vorba de sănătatea colonului. Specialiștii ne sfătuiesc să îl consumăm ca și gustare pentru că este bogat în fibre insolubile, ideale pentru o dietă echilibrată.

Mai mult, ajută persoanele care se luptă cu constipația pentru că sunt perfecte pentru limitarea mucusului și a excesului de grăsime. De asemenea, alimentul nu produce balonare, crampe sau arsuri stomacale.

Totodată, orezul expandat este o alegere bună și în cazul celor care suferă de boala celiacă pentru că nu are gluten în compoziția sa. Pentru că are antioxidanți, radicalii liberi care pot afecta celulele sunt neutralizați.

Alimentul este sărac în calorii și asta înseamnă că nu vei avea niciodată probleme cu greutatea. Cu toate acestea este sățios și potrivit pentru persoanele care suferă de diabet, dacă este consumat în cantități moderate datorită indicelul glicemic redus.

În altă ordine de idei, oamenii trebuie să știe că rondelele expandate sunt realizate pe bază de orez, hrișcă, quino, amarinth sau mei. Acestea pot fi consumate simple, dar și alături de alte produse, cum ar fi legume, fructe sau brânză.