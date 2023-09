Alin Oprea, nuntă de sute de mii de euro cu Medana! Își va șoca invitații

Alin Oprea de la Talisman face nuntă de sute de mii de euro cu Medana, iar FANATIK a aflat informații în exclusivitate despre marele eveniment din viața muzicianului.

Alin Oprea și Medana, nuntă de sute de mii de euro! Ce a aflat FANATIK

Alin Oprea nu mai de mult timp „atââât de singur”, precum sună unul din hiturile Talisman. Ba chiar, am putea spune că noua sa relație îi priește de minune! Cântărețul nu e la prima căsătorie. De fosta, Larisa Uță, a divorțat cu ceva scandal, cei doi având niște apariții la televizor în care și-au spălat rufele. Acele vremuri au apus! Acum, Alin Oprea este un bărbat mai mult decât împlinit la brațul Medanei, femeia care l-a convins că merită să ajungă din nou în fața altarului.

Nunta lui Alin cu femeia va avea loc sâmbăta viitoare, pe 15 septembrie 2023. FANATIK are lista artiștilor care vor întreține atmosfera la petrecere! Sunt peste 20 de cântăreți extrem de populari care au acceptat invitația lui Oprea de a-i face nunta ca la carte.

Dacă ar fi să adunăm onorariile celor peste 20 de artiști care vor cânta în noaptea nunții lui Alin Oprea, ajungem lejer, la un calcul simplu, la fabuloasa sumă de 100.000 de euro! Așadar, Alin de la Talisman ar scoate, doar pentru a-i plăti pe muzicanți, această sumă uriașă! Nu mai vorbim despre închirierea localului și restul costurilor: mâncare, decorațiuni etc.

Monica de la Angels prezintă evenimentul. Ce artiști de renume vor cânta la nuntă

Cine cântă, așadar, la mega-evenimentul din viața artistului, spectacol pentru care desfășurarea de forțe a început încă de săptămâna asta? FANATIK vă prezintă lista, în exclusivitate! Înainte de a dezvălui numele responsabililor de voia bună de la nuntă, vă spunem că show-ul are și o prezentatoare destul de interesantă! Este vorba despre Monica, fostă membră a trupei Angels.

De invitați se va ocupa și celebrul Axinte, care va ava niște intervenții printre melodiile cântate de artiști, cu glumele sale deja cunoscute. Iar acum să trecem la numele cântăreților care îi vor ferici cu prezența pe Alin Oprea și Medana.

Doinița și Ionuț Dolănescu, Elvis și Mirela Năsturică, și Mihai Napu Band sunt doar o parte din artiștii care au spus „Da!” invitației lui Oprea. Numele grele nu se opresc aici! Mirii și apropiații lor vor dansa și pe melodiile interpretate de Corina Chiriac, Gheorghe Turda, Mirabela Dauer, Mioara Velicu, Angela Rusu, Daniela Gyorfi, Radu Pietreanu, Minodora, Julia Jianu și Cristi Dules.

Ce ne spunea cântărețul despre căsătoria cu Medana

Trebuie spus că Alin Oprea a luat-o deja, în acte, pe Medana. Cei doi nu au organizat încă petrecerea pentru a-și sărbători iubirea. Cununia religioasă va avea loc înainte de petrecerea din septembrie. La party au fost invitați 500 de oameni, iar cuplul se va bucura de opt perechi de nași.

a vorbit despre relația cu soția lui. „A fost real, asumat și fără grabă. Am simțit că e ceea ce îmi doresc cu adevărat. Am simțit că Medana este sufletul meu pereche. Această căsnicie mi-a adus liniștea și fericirea mult visate. Căsătoria cu Medana este un vis împlinit.

Dacă prima dată am avut nevoie de curaj acum, a doua oară, am avut nevoie de iubire. Este într-adevăr un pas foarte important în viața unui om. Am simțit că Medana este femeia alături de care îmi doresc să rămân până la finalul vieții mele”, dezvăluia Alin Oprea pe 1 august 2023, pentru FANATIK.