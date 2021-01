Alin Oprea primește acuzații grave din partea fostului coleg de la Talisman, Tavi Colen: „Nu regret decizia”

Alin Oprea și Tavi Colen au pierdut de tot talismanul împăcării! Cei doi foști colegi de trupă nu mai sunt dispuși să îngroape securea războiului, mai ales după noile declarații făcute de Octavian.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Trupa Talisman le-a adus faimă și bani, dar și neînțelegere. Tavi îl acuză astăzi pe Alin că i-a luat tot, susținând astfel că nu mai e posibilă nicio împăcare între cei doi.

Colen a vorbit despre situația dintre el și Alin în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, acolo unde a făcut o serie de dezvăluiri în premieră despre colaborarea din perioada Talisman.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tavi Colen, dezvăluiri incendiare despre Alin Oprea și destrămarea Talisman

Cântărețul a spus că Oprea nu a putut ține pasul cu el și că în ultima vreme viziunile lor nu se mai întâlneau. Acesta a vorbit și despre fosta soție a lui Alin, un alt măr al discordiei care a dus la scandalurile din trupă, căci aceasta era extrem de geloasă și îi însoțea peste tot la spectacole, punându-l pe Oprea în câteva situații stânjenitoare.

Octavian nu poate uita niciodată cum Alin Oprea ”i-a făcut-o” cu 5 ani înainte de destrămarea trupei, devenind singurul care are voie să folosească numele de Talisman, după ce l-a înregistrat pe ascuns. Acesta a fost cuțitul înfipt în spate care a lăsat răni adânci în sufletul lui Tavi.

ADVERTISEMENT

„Nu pot să îl iert pentru ceva niciodată. Într-o dimineață mi-a luat tot. Palmares, viață, numele formației, iar eu am căzut ca un avion fără elice. El a fost mai deștept. S-a dus cu 5 ani înainte și și-a luat numele la OSIM. La ora aia „Talisman” este over the top. Eram singura formație care umplea stadioanele cu bilete”, a declarat descumpănit Tavi la Antena Stars.

„Am căzut de pe un piedestal”

Tavi a mai spus că nu regretă decizia de a nu mai fi prieten cu Alin și de a nu mai cânta împreună, mai ales că în ultima vreme acesta nu se mai implica în proiectele formației: „Motivul este că nu ținea pasul cu mine niciodată. Eu propuneam să atingem un țel și nu reușeam niciodată. Prietenii apropiați știu despre ce este vorba. Eu am hotărât că după 12 ani nu mai este important. La momentul ăla am crezut că este bine dacă plec. A fost foarte greu pentru că am căzut de pe un piedestal. Nu regret decizia. Am fost conștient”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De asemenea, Octavian a negat zvonurile că s-ar fi dat la Larisa, fosta nevastă a lui Alin Oprea, pe care, dimpotrivă, nu o plăcea deloc, ba chiar a dat-o afară la un moment dat dintr-o casă pe care o închiriase doar el cu fostul coleg de trupă.

ADVERTISEMENT