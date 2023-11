Alina Laufer, dezvăluiri despre divorțul de Jorge: ”Am avut o viață pe care nu ne-am ales-o noi”

Cunoscuta soţie a politicianului Ilan Laufer a oferit un interviu în care a venit cu o serie de dezvăluiri despre de primul soț, alături de care are o fiică, Karina. Blondina susține că a avut o viață pe care nu a ales-o ea.

Alina Laufer a venit în urmă cu puțină vreme cu câteva despre separarea de Jorge. Vedeta a luat această decizie, deși nu și-a dorit să facă acest pas major. Despărțirea a survenit în 2012, când fiica lor era foarte mică.

Frumoasa blondină și primul soț au decis să pună punct după un mariaj de 5 ani. Separarea nu a fost una tocmai plăcută, ci dimpotrivă, însă în momentul de față legătura dintre cei doi este una bună de dragul copilului pe care îl au împreună.

„Eu am făcut-o, într-adevăr, pe Karina de tânără și mă bucur foarte mult că am avut copil de tânără. Am avut o viață pe care nu ne-am ales-o noi, divorțul nu l-am ales, n-a fost ceva ce mi-am dorit.

Pur și simplu ni s-a întâmplat, dar am încercat să-i ofer Karinei o viață în care să nu simtă că părinții ei sunt despărțiți, să aibă tot ce are nevoie acasă, să aibă o relație OK și cu tatăl ei.

Noi am avut o relație destul de civilizată între noi și după despărțire”, a mărturisit Alina Laufer într-un interviu pentru revista . Fosta soție a lui Jorge a mai subliniat că fiica cea mare, Karina, a păstrat legătura cu familia fostului soț și când locuiau în Statele Unite ale Americii.

Alina Laufer, despre legătura cu fostul partener de viață

Alina Laufer a mai dezvăluit că adolescenta de 15 ani obișnuia să vină în România în fiecare vacanță pentru a petrece timp cu bunicii din partea tatălui. Fata venea de fiecare dată singură, cu un însoțitor de bord.

Vedeta și-a dorit să nu simtă distanța și despărțirea de figura paternă cu care are o relație extraordinară. Jorge și Karina obișnuiesc să petreacă mult timp împreună, dovadă și imaginile postate de cântăreț pe social media.

„Karina se înțelege foarte bine cu tatăl ei acum, cum s-a înțeles, de altfel, și în trecut. Ei s-au înțeles foarte bine tot timpul. Între mine și Jorge pot să spun că e o relație normală, nu ne vizităm de sărbători”, a mai spus Alina Laufer, mai arată sursa citată.