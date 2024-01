Alina Laufer, dezvăluiri la 12 ani de la divorțul de Jorge: “Contează ce gen de persoană ești”

La 12 ani de la divorțul de Jorge, Alina Laufer a făcut câteva dezvăluiri. Vedeta este fericită alături de Ilan Laufer, dar a învățat multe lucruri din fosta căsnicie.

În prezent, Alina Laufer este căsătorită cu Ilan Laufer, alături de care are gemeni, însă blondina are și o fiică, Karina, din căsnicia cu Jorge. Cei doi au fost căsătoriți timp de cinci ani, dar .

Cei doi au trecut printr-o perioadă grea, mai ales că au împreună o fetiță, care era mică la momentul divorțului. La 12 ani de când au mers pe drumuri separate, Alina Laufer a făcut câteva dezvăluiri sincere.

Chiar și după divorțul de , Alina Laufer nu a încetat să creadă în iubire, ba chiar din contră. Vedeta a fost deschisă la ideea de a avea o altă relație, la u moment dat.

Aceasta a învățat din greșelile trecutului și nu i-a fost frică de ce i-ar putea aduce viața. Prezentatoarea și-a păstrat, de fiecare dată, atitudinea optimistă.

“Eu zic că nu poți să nu îi dai o șansă iubirii atunci când ești un anumit tip de persoană! Mie îmi place să iubesc, iubesc viața, îmi iubesc familia, soțul, copiii și ceea ce fac!

Contează ce gen de persoană ești! Dacă ești mai pesimist sau supărat pe viață, atunci este normal că nu există loc în viața ta de iubire!

Niciuna, nu am avut! (n.r. frici) În general nu sunt speriată! Din contră, am considerat că am de unde să învăț, adică din greșelile trecutului, să nu le mai repet în viitor!

Am considerat că a doua oară o să fie și mai bine! Sunt foarte încrezătoare, niciodată nu văd jumătatea goală a paharului. (…)

În niciun caz nu mi-a fost frică să mai intru într-o nouă relație. Mi se pare că orice eșec în viață este menit să te învețe ceva! Atunci, te consideri mai înțelept după și chiar așa a fost!

M-am maturizat foarte mult după divorț, am privit lucrurile altfel! Mi-a folosit totul în căsnicia care a urmat”, a declarat Alina Laufer pentru .

Cum se înțelege Alina Laufer cu actualul soț, Ilan Laufer

În plus, Alina Laufer nu și-a dorit să fie o mamă singură și, deși nu era într-o perioadă ușoară, l-a cunoscut pe actualul soț, Ilan Laufer. Cei doi se înțeleg de minune, iar vedeta și-a dat seama că este alături de persoana potrivită.

“Foarte repede m-am mobilizat! Nu mă vedeam stând singură, eram tânără, aveam un copil mic și îmi doream să am o familie! Nu m-am văzut o mamă singură niciodată. Nu sunt acest gen! Le admir pe femeile care pot să facă lucrul acesta, dar depinde de persoană”, a mai spus aceasta.

Prezentatoarea se simte împlinită și fericită, fiind convinsă că a făcut alegerea potrivită atunci când s-a căsătorit cu Ilan Laufer. Cei doi au o familie împreună și se bucură de fiecare moment.