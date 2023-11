Jorge, experiența care l-a marcat pe viață. Ce s-a întâmplat la Survivor. „E o chestie pe care n-am povestit-o până acum”

Jorge a dezvăluit o experiență care l-a marcat pentru totdeauna. Momentul de care a avut parte când era concurent la Survivor România. Nu a mai spus nimănui despre el până în prezent. I s-a întâmplat ceva misterios și plăcut în același timp.

Experiența de la Survivor România care l-a marcat pe Jorge

Jorge și-a deschis sufletul și a abordat un subiect sensibil din viața lui, moartea tatălui. Părintele său este plecat din această lume de 17 ani, dar . Cum a fost posibilă reîntâlnirea?

Îndrăgitul cântăreț a mărturisit în cadrul unui interviu că l-a simțit de câteva ori aproape pe tatăl său. Într-o noapte chiar a avut senzația că-l așteaptă la malul mării. Astfel, după ce s-a trezit din somn, s-a îndreptat spre plaja de pe insulă și a stat acolo câteva secunde, cu impresia că tatăl îl însoțea.

Jorge l-a simțit aproape pe tatăl lui la Survivor România

”Nu credeam că o să trăiesc vreodată” (momentul cu tatăl lui, n.r), a mai spus Jorge, iar din acea clipă, când simte dorul părintelui, se duce cu gândul la episodul de la Survivor România, mai exact, din jungla din Republica Dominicană.

” (…) Tata este în continuare în sufletul meu și în viața mea. Mai ales când am fost la Survivor l-am simțit de câteva ori aproape, chiar foarte aproape. E o chestie pe care n-am povestit-o până acum dar într-una din nopți, când m-am trezit, am simțit prezența tatălui meu și m-am îndreptat către malul mării și acolo am stat câteva secunde ca și când am stat lângă tată și ne uităm amândoi la valuri.

Pentru mine, momentul ăla, de fiecare dată când mi se face dor de tata, mă duc cu gândul acolo, cum am stat noi doi pe malul mării și ne uitam la stele. A fost o chestie fantastică pe care nu credeam că o să o trăiesc vreodată.

Au trecut 17 ani de când nu mai trăiește tata și anul ăsta chiar că a fost cu niște chestii fabuloase, o binecuvântare în continuu. Nu îmi rămâne decât să fiu recunoscător și să îi mulțumesc lui Dumnezeu, să îi dăm înainte”, a declarat Jorge pentru

Jorge și-a pierdut tatăl în anul 2004. Într-un interviu pentru , a mai precizat că fiul său, David, seamănă izbitor cu bunicul lui. Totodată, a mai dezvăluit că tatăl era profesor de limba engleză și că a fost riguros cu el încât să știe la rândul său limba foarte bine.

Jorge are 38 de ani în prezent și este căsătorit de 7 ani cu soția lui, Ramona. Interpretul se află la a doua căsnicie și are un fiu. De asemenea,