Alina Mungiu Pippidi și fratele său, Cristian Mungiu sunt în doliu. Tatăl acestora s-a stins din viață în noaptea de duminică spre luni.

De mai multă vreme acesta avea probleme cu inima.

Ostin Mungiu, în vârstă de 79 de ani, era un cunoscut și respectat profesor și cercetător. A fost președintele Asociației de Algeziologie din România.

Alina Mungiu Pippidi este în doliu. Tatăl său, Ostin Mungiu a murit la vârsta de 79 de ani

Pe 16 octombrie, Ostin Mungiu ar fi împlinit 80 de ani.

Ostin Mungiu a fost specializat în tratarea durerii, dar și unul dintre cei mai apreciați profesori ai Medicinii ieșene. Acesta are nu mai puțin de 14 brevete de invenții. Ostin Mungiu a fost și președintele Asociației de Algeziologie din România.

“În momentul în care spui cuvântul ”durere ” spui că-i firesc, că oricare doctor învață să trateze durerea. Dar eu nu despre durerea asta vorbesc, ci despre durerea cronică, cea care devine boală în sine. Există boli care trec ca boală: herpes zoster, zona zoster, de exemplu.

Faci niște beșici, care dor într-adevăr, după care dispar ca și cum te-ai vindecat, iar durerea persistă luni și ani de zile. Nevralgia de trigemen – o nevralgie care persistă ani de zile și care împinge uneori bolnavul la sinucidere, durerile din diabet, durerile din anumite forme de reumatism, ca să nu mai vorbesc despre durerile din cancer.

Astea sunt dureri care persistă mai mult de șase luni și unde durerea este actorul principal, nu boala. (…)

Cât am fost consilier european, am făcut documente, pe care le-am prezentat la Bruxelles, în Parlamentul European și am convins o mulțime de guverne să accepte durerea cronică ca boală în sine”, spunea cunoscutul profesor pentru

Ce spunea Ostin Mungiu despre copiii săi

Ostin Mungiu a fost un tată fericit. ai săi. Politologul Alina Mungiu Pippidi și regizorul Cristian Mungiu.

“Eu mi-am crescut copiii în ideea să facă până la urmă ce le place. Au pornit pe alte căi, pentru că eram în comunism și nu puteai face ce voiai. Fiica mea a făcut mai întâi Medicina, pe care a terminat-o ca șefă de promoție, pentru ca după aceea să vireze, să-și ia doctoratul în psihologie. (…)

Fiul meu a făcut întâi Filologia, pentru ca, după aceea, găsind o oportunitate, să încerce la regie. Când mi-a spus că se duce acolo i-am spus că nu am nimic împotrivă, dar că sunt puține locuri și s-ar putea să aibă puține șanse. Mi-a spus să-l las să încerce.”, declara în urmă cu mai mulți ani Ostin Mungiu, pentru