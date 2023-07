Alina Pușcaș, dezvăluiri despre căsnicia de 4 ani cu stomatologul Mihai Stoenescu: „Trebuie să recunosc”

Alina Pușcaș se știe cu soțul ei din anul 2014, însă cei doi s-au căsătorit abia în 2019. Prezentatoarea emisiunii Te cunosc de undeva a recunoscut un lucru pe care puține vedete feminine de la noi îl afirmă după ce se mărită cu bărbați potenți din punct de vedere financiar.

Alina Pușcaș, destăinuiri despre relația cu soțul ei

Invitată în podcastul lui Alina Pușcaș a dezvăluit că nu s-a căsătorit cu Mihai Stoenescu pentru că avea o situație financiară mai bună decât a ei, dar recunoaște că de când este cu el i-a sporit confortul financiar.

ADVERTISEMENT

a mărturisit că întâlnirea cu Mihai a fost o pură întâmplare, una extrem de fericită din viața ei. Astăzi se declară satisfăcută de toate alegerile pe care le-a făcut pe plan amoros și nu regretă că nu s-a căsătorit cu el înainte să îi facă pe cei trei copii.

„Nu din cauză că m-am căsătorit am ajuns la un confort financiar. Puteam să mă căsătoresc prost, în sensul ăsta. Asta a fost o mega întâmplare.

ADVERTISEMENT

Mulțumită lui Mihai, am trecut la un confort sporit. Și înainte să îl cunosc pe Mihai nu eram rău, să zic așa. Dar, într-adevăr, în momentul în care ne-am căsătorit, mă rog, ne-am combinat, că noi ne-am căsătorit în 2019… Noi am început dating-ul în 2014. Noi am făcut prima oară toți trei copiii și apoi ne-am căsătorit”, a dezvăluit Alina Pușcaș despre căsătoria ei, la

Mihai Stoenescu face implanturi dentare, și nu numai: „De multe ori zice că vrea să îl stimuleze altceva”

Apoi, vedeta a zis că banii de care se bucură soțul ei nu au venit de nicăieri. Sumele frumoase pe care Mihai Stoenescu le câștigă din stomatologie au fost obținute în urma unor ore de muncă serioasă. Alina Pușcaș și-a lăudat soțul și a zis că are un talent aparte, unul de care nu e conștient.

ADVERTISEMENT

Uneori, bărbatul i-a mărturisit prezentatoarei că și-ar fi dorit o altă ramură a medicinei. „Trebuie să recunosc chestia asta. Mihai e un bărbat mega-muncitor, mega-ambițios. Are o meserie foarte grea, care presupune talent. Când îți pune bontul ăla, șurubul ăla în gingie, eu la radiografie îi recunosc implanturile. Fiecare, pe meseria lui, are un trademark. Eu îți pot arăta și acum radiografiile lui cum sunt puse bonturile alea.

E acela de om gifted și nici măcar nu își dă seama. De multe ori zice că vrea să îl stimuleze altceva. El și-ar fi dorit să fie chirurg pe cardio.

Zona asta de stomatologie e, practic, pe zona de lux. Oamenii care își pun implanturi fac niște eforturi financiare, că sunt niște costuri mari, plus manopera”, a completat Alina Pușcaș.