Alina Pușcaș spune adevărul despre cum se înțelege cu Pepe la Te cunosc de undeva. Toți bănuiau asta

Alina Pușcaș a vorbit despre cum se înțelege cu Pepe, artistul cu care prezintă emisiunea Te cunosc de undeva de la Antena 1. Vedeta show-ului transformărilor a confirmat ceea ce mulți presupuneau.

Cei doi dau foarte bine pe ecran împreună și toată lumea are impresia că nu se prefac deloc. Sunt mereu zâmbăreți, dau senzația de bună înțelegere și se sprijină reciproc atunci când anumite situații din emisiune solicită o implicare în plus din partea lor.

Ei bine, aparențele, de data asta, nu înșală! Alina Pușcaș a spus că nu a fost niciodată în bețe cu Pepe și că este unul din cei mai potriviți oameni pe care îl putea găsi producția. Au o relație frumoasă și se înțeleg de minune și în spatele camerelor de luat vederi.

Totodată, Pușcaș mai spune că au existat, într-adevăr, momente mai tensionate sau clinciuri la , însă e posibil să se refere la concurenți și jurați, ori să fi apărut contradicții în interiorul echipelor.

„Nu te poate supăra”

„Nu, Doamne, cu Pepe nu am avut niciodată niciun clinci și suntem de 4 sezoane deja împreună. Deloc, niciun fel de clinci. Și e genul de om foarte generos. E colegial. Nu te poate supăra. Și nici pe el nu poți să-l superi”, a declarat Alina Pușcaș despre relația cu Pepe de la TCDU,

Alina a mai spus că este fericită că deși unii au început să îi cânte prohodul. S-a crezut că se va face o ediție ”Best of”, lucru care nu s-a mai întâmplat până la urmă.

„Toată lumea avea senzația că o să fie un fel de best of. Ne-a fost teamă să facem, de fapt, un gen de best of. Eram pe ideea: ‘măi, dacă e best of înseamnă că se termină’. Nu, dar, într-adevăr sunt super bune toate perechile”, a adăugat Alina Pușcaș pentru aceeași sursă.