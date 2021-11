Alina Pușcău, marea iubire a lui Vin Diesel, a devenit cetățean american! Ce frumusețe pierde România! Galerie foto

Alina Pușcău are, deja, peste 25 de ani de carieră ca fotomodel, frumoasa româncă fiind remarcată de marile agenții de modele pe când avea doar 14 ani. Și, ca într-un adevărat basm, Alina Pușcău a reușit, ca o Cenușăreasă, provenită dintr-o țară care era văzută la acea vreme ca fiind săracă, să ajungă pe toate podiumurile modei și să impresioneze Hollywood-ul cu frumusețea ei.

Alina Pușcău s-a iubit cu Vin Diesel

era deja celebră în lumea modei internaționale când a fost remarcată, la un restaurant, de Vin Diesel, starul producțiilor Furios și Iute, dar și al multor alte filme de acțiune de la Hollywood.

“El, când m-a văzut la o masă, undeva, s-a îndrăgostit de mine. De atâtea ori când ne vedeam îmi spunea “Hai să mai încercăm”. S-au întâmplat niște chestii acum câțiva ani, dar eu, când termin cu cineva, termin, și pur și simplu am terminat dintr-o chestie foarte ușoară, chiar am și spus. M-am supărat că a plecat cu prietenii lui de Revelion și m-a lăsat pe mine singură.

După 2 ani mi-a făcut cunoștință cu familia lui și după aceea, pur și simplu mi-a zis că se duce cu prietenii și m-a întrebat dacă mă supăr. Normal că m-am supărat, dar nu i-am zis atunci, eram și eu mică, aveam 20 și ceva de ani. L-a rănit foarte mult când l-am lăsat pe el și am început relația cu Brett Ratner. Și mama lui a fost foarte rănită când noi ne-am despărțit, ea mă iubea foarte mult. Eu așa eram, dacă cineva îmi greșea cu ceva, nu mai aveam nevoie de persoana respectivă“, a povestit Alina într-un interviu pentru .

“Mi-a zis că am fost dragostea vieții lui”

Mai mult, povestește Alina Pușcău, Vin Diesel i-ar fi mărturisit că a fost marea lui iubire, iar acum, când se întâlnesc, se mai pot privi față în față chiar dacă fotomodelul l-a părăsit pentru regizorul Bret Ratner, producătorul serialului Prison Break.

”Fiecare e cu viața lui, el are copii… Dacă ne vedem, vorbim, se bucură de mine, mi-a zis că am fost dragostea vieții lui”, mai spunea Alina Pușcău, pentru sursa citată.

Alina Pușcău a debutat în filme impresionându-l pe Jason Momoa

Debutul în filme mari al Alinei Pușcău a fost unul de neuitat pentru toți fanii peliculelor de acțiune. Și nici nu ar fi putut fi altfel având în vedere că Alina Pușcău juca rolul unei sclave în filmul Conan Barbarul, personajul principal fiind interpretat de Jason Momoa.

Dezinhibată total, Alina Pușcău și-a făcut apariția topless în fața starului de acțiune, scenele fierbinți în care a jucat românca fiind apreciate, iar cariera ei a luat avânt. După ce a jucat acel rol minor, în Conan Barbarul, frumusețea ei devenea un magnet pentru regizorii de la Hollywood care își doreau să impresioneze cu scene în care apar femei de o senzualitate debordantă.

Astfel, Alina Pușcău a reușit să apară și în alte producții grele de la Hollywwod precum Dracula: Prințul Întunericului, X/Y, Vigilante Diaries sau Lycan, frumoasa româncă explicând, că acum, are în plan apariții alături de staruri precum Leonardo di Caprio și alți actori mari.

De altfel, susține Alina Pușcău, Leonardo di Caprio, la fel ca și alte staruri din lumea bună a showbiz-ului american, îi sunt amici apropiați. „Cu Di Caprio sunt, pot spune, prietenă de familie. El mă are la suflet şi chiar îmi spunea că vrea să fie mentorul meu. Sunt prietenă şi cu Paris Hilton. Paris mă iubeşte, mă îndrăgeşte. M-a invitat la petreceri la ea acasă, timp de un an şi jumătate, şi nu m-am dus. (…) La fel e şi Jay Z, m-a învăţat să joc biliard ca la carte”, a povestit Alina Puşcău pentru revista .

Alina Pușcău, la un pas de moarte din cauza COVID

Toamna acestui an i-a întrerupt însă planurile de a cuceri Hollywood-ul cu producțiile pe care le avea în plan, totul din cauza faptului că s-a îmbolnăvit de COVID în luna septembrie. Și, povestea Alina Pușcău, situația ei a fost una critică, frumoasa româncă fiind la un pas de moarte, ajungând, în două rânduri, la spital, la urgențe.

„Sunt bine, încep să îmi revin, doar ce am venit de la mama. Am fost la mama două săptămâni, ea a avut grijă de mine şi acum câteva zile am ieşit din carantină. A fost cea mai grea perioadă din viaţa mea, niciodată nu m-am simţit atât de bolnavă. Corpul meu simţeam că a decedat, am intrat în panică pentru că eram singură, nu am avut familia lângă mine. Ea (n.r. prietena ei) avea COVID şi nu ştia şi aşa am luat, în casa mea.

Începusem să tuşesc, să mă doară în gât, să am frisoare, nu îmi înţelegeam corpul. Seara am făcut febră, simţeam că îmi ard plămânii, simţeam o apăsare în piept, dureri de cap îngrozitoare, dureri de stomac. Mă ustura stomacul, îmi curgea sânge din nas, vărsam. Pur şi simplu am avut tot felul de simptome în acelaşi timp şi nu se opreau, era din ce în ce mai rău”, a spus Alina Pușcău într-un interviu pentru emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D.

Din fericire, acum, , din nou, motiv pentru care a reușit să obțină cetățenia americană și, implicit, mai multe șanse de a impresiona Hollywood-ul cu formele ei perfecte.

”Nu am mai postat de mult, dar astăzi este cea mai bună zi din viața mea. Sunt atât de mândru că devin cetățean american după 15 ani”, a notat Alina Pușcău pe contul ei de socializare acum o zi.

Alina Pușcău, modelul cu forme perfecte

Dacă relațiile care i-au adus celebritatea numără actori de primă mână și alte personalități de la Hollwood, cariera de model a frumoasei Alina Pușcău este cel puțin la fel de impresionantă.

Considerată o femeie cu forme perfecte, Alina Pușcău a fost, ani la rândul, motivul luptelor dintre fotografi celebri care doreau să o imortalizeze pentru prima pagină a revistelor de calibru din toată lumea. Mai mult, zecile de reclame pentru toate brandurile celebre de haine din lume, pentru firmele de lenjerie intimă și chiar pictoriale pentru Playboy i-au adus celebritatea.

Alina Pușcău nu se mulțumește să fie activă doar ca actriță sau doar ca model. Frumoasa româncă a cochetat și cu ideea de a fi cântăreață, succesul ei fiind unul remarcabil după ce a lansat remixul piesei Dragostea din Tei, cu un videoclip de un milion de dolari, regizat de iubitul ei de atunci, Brett Ratner, bărbatul pentru care l-a părăsit pe Vin Diesel.